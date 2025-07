FOTO Rijeke ljudi žele pomoći Šimunu! Mnogi su donirali krv. Obitelj poručuje: 'Hvala od srca'

Beskrajno smo kao obitelj zahvalni svim ljudima koji su čuli naš apel i odazvali se na darivanje krvi i uzoraka za tipizaciju. Šimun se liječi, prima kemoterapiju i vjerujemo da će se za njega naći odgovarajući donor, rekla nam je Karla Krizmanić, teta devetomjesečnog dječaka Šimuna iz istarskoga gradića Tinjana, koji je nedavno dobio dijagnozu leukemije, ali u ovom trenutku za njega u Hrvatskom registru dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica nema odgovarajućeg donora.

Pretražuje se, naravno, i svjetski registar, a do tada je Šimun u Zagrebu u bolnici sa svojim roditeljima i prima kemoterapiju nakon koje će moći na transplantaciju koštane srži. Njegova teta Karla kaže da su liječnici zadovoljni kako dječačić podnosi terapiju, što je odlično s obzirom na to da je preduvjet za buduću transplantaciju da mu organizam na nju bude pripremljen. U međuvremenu, mnogo ljudi javilo se na apel Šimunove obitelji koji je prije deset dana podijeljen i na Facebook stranici Zaklade Ana Rukavina. Diljem Istre organizirane su akcije kojima se poziva potencijalne darivatelje da dođu dati uzorak krvi za tipizaciju te da ujedno i budu redovni darivatelji krvi. Tako su prije dva dana samo u Pazinu, u Gradskom društvu Crvenog križa, stotine ljudi čekale u redu kako bi pomogli malom Šimunu, ali i dali krv. Na redovnoj akciji darivanja krvi prikupljene su 122 doze, došlo je je 137 darivatelja krvi, a 438 osoba upisano je u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i dalo je uzorak za tipizaciju. Sve se odvijalo u suradnji s ekipom Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka, volonterima, Centrom za kulturu i obrazovanje Pazin i Istarskim domovima zdravlja - Ispostava Pazin. U Pazinu čak mnogi nisu došli na red jer se redovna akcija darivanja krvi odvijala od 9 do 17 sati te nakon toga od 17 do 18 sati upis u Hrvatski registar darivatelja. Ispostavilo se da je Šimun na noge digao brojne ljude dobrog srca i da nitko nije ni mogao pretpostaviti da će se toliko ljudi odazvati kako bi pomoglo dječaku koji čeka da se negdje pojavi upravo ona osoba koja će biti njegov spas.

FOTO: Glas Istre

Prethodno, odaziv je bio odličan i u Labinu, gdje je 108 ljudi darovalo krv u redovnoj akciji, a u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica upisana su 124 nova potencijalna donora. Ljudi su pohitali pomoći malom Šimunu i u Puli i Rijeci, a u oba grada se građani redovito mogu doći upisati u registar. U Puli se trebaju javiti u Gradsko društvo Crvenog križa četvrtkom od 9 do 17 sati, a u Rijeci u Klinički zavod za transfuzijsku medicinu na Sušaku, svaki radni dan od 8 do 15 sati, uz to što je srijedom i četvrtkom radno vrijeme produljeno do 19 sati.

Cijela Šimunova obitelj ističe da su usmjereni samo na dobrobit dječaka i neizmjerno zahvalni svima te pozivaju ljude da nastave darivati krv i uzorke za tipizaciju. Jer svaki uzorak je neprocjenjiv, i ako i ne bude odgovarao Šimunu, možda će u budućnosti nekom drugom spasiti život.