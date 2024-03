FOTO Rika risa prvi put se čula na Učki: 'Ovo je veliko otkriće, snimljena je jedna jedinka'

Ris, jedna od najugroženijih vrsta u Hrvatskoj, nedavno je nakon dugih 30 godina snimljen kako vješto, ali oprezno, kroči šumama Ćićarije. Nesvakidašnju pojavu zabilježile su kamere Parka priroda Učka, na kojim se snimljena jedinka risa viđena i u dnevnoj, kao i u noćnoj šetnji.

- U evidenciji Javne ustanove Park prirode Učka, koja je osnovana 1999. godine, do sada nisu postojali službeni zapisi o prisutnosti risa na ovom području, a posljednji nalazi datiraju u sredinu 1980-ih godina - objavili su iz Parka prirode Učka.

Ris u Ćićariju posebno je iznenadio stručnjake koji godinama rade na zaustavljanju izumiranja ove vrste u sklopu projekta 'LIFE lynx'. Najnoviji pronalazak risa na području gdje se godinama nije pojavljivala pravi je pokazatelj uspješnosti projekta za očuvanje ove ugrožene vrste.

Foto: Park prirode Učka

- Područje Učke i Ćićarije je pogodno za stanište za risa, i nama je bilo neobično zašto se ondje nenastanjenu. Godinama smo u suradnji s Parkom prirode Učka, ondje su postavljene i naše kamere. Trud je bio uložen, ali jednostavno nije bila zabilježena pojava risa sve do sad. Ove izvrsne vijesti definitivno su uspjeh projekta koji nastoji omogućiti bolju vitalnost riseva i veće preživljavanje mladunca - kazao je veterinar Vladimir Slijepčević.

Kako kaže, zbog čega se ris ondje nije pojavljivao preko 30 godina teško je reći, ali njihova populacija u Hrvatskoj je bila zaista malena pa je područje njihovog kretanje bilo ograničeno. U sklopu projekta u populaciju riseva prihvaćeno je 14 novih jedinki koje se razmnožavaju i donose svježu krv u populaciju.

Foto: Park prirode Učka

- Za sad je na ovom području snimljena samo jedna jedinka risa. Ipak, risevi su samotne životinje, ali se nikad ne zadržavaju na jednom području kad ustanove da su ondje same. Ako ustanove da su same na teritoriju odlučuju se vratiti najčešće tamo odakle su i došli, no ako se u međuvremenu pojavi jedinka suprotnog spola, onda možemo govoriti o širenju populacije na novo područje - zaključio je Slijepčević.