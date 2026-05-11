FOTO Robotski pas ukrao show u stanici DVD-a Trnje

Poseban naglasak ovogodišnjeg programa stavljen je na inovacije i digitalizaciju u sustavu zaštite i spašavanja
Dobrovoljno vatrogasno društvo Trnje ove je subote otvorilo vrata svog prostora u Budmanijevoj ulici brojnim građanima koji su kroz edukativan i interaktivan program imali priliku pobliže upoznati rad vatrogasaca, važnost preventive te suvremena tehnološka rješenja koja sve više mijenjaju sustav zaštite i spašavanja. Manifestacija je još jednom potvrdila važnu ulogu DVD-a Trnje, koji već više od 90 godina aktivno doprinosi sigurnosti građana Zagreba i edukaciji lokalne zajednice.
| Foto: DVD Trnje
Organizatori su pripremili ispunjen program koji je uključivao edukaciju o vatrogasnoj opremi, vozilima i amblemima te atraktivnu prezentaciju vatrogasne vježbe. Središnji dio neformalnog druženja bilo je natjecanje u pripremi gulaša na kojemu je kulinarske snage odmjerilo više od 15 vatrogasnih ekipa. Najmlađi posjetitelji posebno su uživali u zabavnim i edukativnim aktivnostima, uključujući vatrogasne mete za gađanje vodom i napuhance za skakanje.
Poseban naglasak ovogodišnjeg programa stavljen je na inovacije i digitalizaciju u sustavu zaštite i spašavanja. Građanima je detaljnije predstavljen projekt „Mobilni centar za nadzor i koordinaciju intervencija s dronom”, sufinanciran od strane Grada Zagreba, koji omogućuje primjenu suvremenih tehnoloških rješenja u upravljanju intervencijama. Najveće zanimanje prisutnih izazvali su humanoidni robot i robotski pas, tehnološka rješenja čija bi se primjena u budućnosti mogla pokazati ključnom za spašavanje ljudskih života.
Važnost ovog događaja prepoznao je i Grad Zagreb, pa je manifestaciju svojim dolaskom podržao zamjenik gradonačelnika dr. sc. Luka Korlaet. Vodstvo društva, predvođeno predsjednikom Matejem Baturićem i pomoćnikom zapovjednika za dronove Janom Veselom, tijekom manifestacije je izrazilo zadovoljstvo odazivom te dodatno približilo rad vatrogasaca javnosti. Ovaj događaj iznova je potvrdio važnu ulogu dobrovoljnih vatrogasnih društava u očuvanju sigurnosti i kontinuiranom educiranju lokalne zajednice.
