FOTO Roditelji, oprez! S tržišta se povlači Nestle hrana za bebe

Opoziva se proizvod iz kategorije BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort, BEBA supreme jer nije u skladu s europskom uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, priopćio je u utorak Državni inspektorat Republike Hrvatske.

Povučeni su proizvodi BEBA SUPREME PRE 6x800g (šarža: 51720742F3, rok trajanja 30. 6. 2027., EAN kod 7613287226631, BEBA SUPEREME PRE 12x200ml -šarža 53170742D1, rok trajanja 13. 11. 2026, EAN kod 8445290064707, BEBA SUPREME 2 6x800g (šarža 51550742F1, rok trajanja 30. 06. 2027., EAN kod 7613287226679).

Također i BEBA SUPREME 2 6x800g (šarža 51550742F2, rok trajanja 30.06. 2027, EAN kod 7613287226679), BEBA SUPREME 2 6x800g (šarža 52840742F3, rok trajanja 31.10. 2027.,, EAN kod 7613287226679), BEBA SUPREME 2 6x800g (šarža 52850742F1, rok trajanja 31.10.2027. EAN kod 7613287226679) i BEBA EXPERT HA PRE 12x200ml (šarža 53210742C2, rok trajanja 17.11.2026 i EAN kod 8445291794436).

Proizvod se prodaje od 23. svibnja do danas, dobavljač je Nestle Adriatic d.o.o, a na hrvatskom tržištu distribuira ga Müller trgovina Zagreb d.o.o.

Na stranicama Müllera kao razlog povlačenja proizvoda navodi se mikrobiološko onečišćenje, te se moli one koji ga imaju da odmah prestanu s njegovom upotrebom. Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici, a plaćeni iznos bit će vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa.