Obavijesti

News

Komentari 0
NA DUBINI OD 4,5 METARA

FOTO Ronioci Interventne na dnu rijeke pronašli bombu kod Karlovca: Odmah je uništena

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Ronioci Interventne na dnu rijeke pronašli bombu kod Karlovca: Odmah je uništena
5
Foto: PU karlovačka

Policija poziva i apelira na sve one koji još negdje u svojim domovima čuvaju, skrivaju ili pronađu oružje, eksplozivna sredstva i streljivo da ga bez straha od ikakvih sankcija prijave policiji

Ronioci Interventne jedinice policije Policijske uprave karlovačke su prilikom specijalističke obuke u rijeci Dobri u naselju Jaškovo pronašli ručnu bombu M75, javila je karlovačka policija. Kako je bila bez pripadajućeg osigurača, u suradnji s policijskim službenikom Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb uništena je na mjestu pronalaska.

Foto: PU karlovačka

Nalazila se na dubini od 4.5 metara. Policija poziva i apelira na sve one koji još negdje u svojim domovima čuvaju, skrivaju ili pronađu oružje, eksplozivna sredstva i streljivo da ga bez straha od ikakvih sankcija prijave policiji.

Foto: PU karlovačka

- Također molimo građane da navedena pronađena sredstva ne vade iz zemlje, rijeka i slično već da o tome obavijeste policiju na broj telefona 192 koji će na mjesto pronalaska poslati posebno osposobljene policijske službenike - kazali su iz policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši
Dolaze nam sestre Rumunjke?

KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši

KBC-ovi ostaju bez sestara, jer odlaze u županijske bolnice, koje opet imaju dozvolu zapošljavanja. Lakše im je raditi kod kuće u Sisku, Vinkovcima i drugdje nego u Zagrebu - trošak života je manji, a plaća ista
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
DRAMA NA NEBU

U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova
Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!
JESEN DONIJELA POGORŠANJE

Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!

Za srijedu je za većinu Hrvatske oglašeno narančasto upozorenje, koje, stoji na stranicama DHMZ-a, znači da je vrijeme opasno...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025