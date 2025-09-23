FOTO Ronioci Interventne na dnu rijeke pronašli bombu kod Karlovca: Odmah je uništena

Ronioci Interventne jedinice policije Policijske uprave karlovačke su prilikom specijalističke obuke u rijeci Dobri u naselju Jaškovo pronašli ručnu bombu M75, javila je karlovačka policija. Kako je bila bez pripadajućeg osigurača, u suradnji s policijskim službenikom Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb uništena je na mjestu pronalaska.

Foto: PU karlovačka

Nalazila se na dubini od 4.5 metara. Policija poziva i apelira na sve one koji još negdje u svojim domovima čuvaju, skrivaju ili pronađu oružje, eksplozivna sredstva i streljivo da ga bez straha od ikakvih sankcija prijave policiji.

Foto: PU karlovačka

- Također molimo građane da navedena pronađena sredstva ne vade iz zemlje, rijeka i slično već da o tome obavijeste policiju na broj telefona 192 koji će na mjesto pronalaska poslati posebno osposobljene policijske službenike - kazali su iz policije.