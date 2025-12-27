FOTO Rus popio koktel s tekućim dušikom. Eksplodirao mu trbuh!

Muškarac u Moskvi bori se za život nakon što mu je želudac teško oštećen koktelom s tekućim dušikom koji mu je poslužen na božićnoj korporativnoj zabavi. Incident se dogodio u kulinarskom studiju Igra Stolov ("Game of Tables"), gdje je goste zabavljao zasad neimenovani celebrity kuhar u sklopu "cryo-showa", piše Daily Mail.

Prema navodima ruskih medija, kuhar je pripremao koktele s tekućim dušikom, tvari koja se u profesionalnim kuhinjama koristi za brzo zamrzavanje, ali može biti iznimno opasna ako se konzumira prije nego što u potpunosti ispari. Svjedoci tvrde da gosti nisu bili upozoreni na rizike te da je kuhar jednog muškarca potaknuo da piće popije odmah.

Tridesetosmogodišnji Sergey, kako je identificiran u medijima, nakon ispijanja koktela počeo se previjati od bolova, a zatim se srušio. Liječnici su kasnije utvrdili da je tekući dušik u njegovu tijelu naglo prešao u plin, što je uzrokovalo pucanje želuca.

Muškarac je hitno prevezen na intenzivnu njegu, gdje je podvrgnut operaciji kako bi mu se sanirala teška ozljeda. Prema posljednjim informacijama, pri svijesti je i oporavlja se, no liječnici njegovo stanje i dalje opisuju kao ozbiljno.

Stručnjaci upozoravaju da je tekući dušik izuzetno opasan ako se proguta jer se pri sobnoj temperaturi brzo pretvara u plin. Tada višestruko povećava volumen i stvara snažan unutarnji pritisak koji može dovesti do puknuća organa, unutarnjeg krvarenja i smrtnog ishoda. Zbog tih rizika njegova je uporaba u pićima strogo regulirana ili zabranjena u mnogim zemljama.

Sličan slučaj zabilježen je 2015. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, kada je žena nakon konzumacije pića s tekućim dušikom pretrpjela teške ozljede te joj je, kako bi joj se spasio život, morao biti uklonjen želudac.