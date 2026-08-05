Obavijesti

News

Komentari 4
PROJEKTILIMA ZASULI GRAD

FOTO Stravičan ruski udar na Kijev, gore brojne zgrade. U napadu najmanje 15 ubijenih

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Stravičan ruski udar na Kijev, gore brojne zgrade. U napadu najmanje 15 ubijenih
22
Foto: GLEB GARANICH/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vojna uprava grada izjavila je da je sedam lokacija pogođeno u napadu koji je započeo nakon ponoći. Upozorenja na zračni napad na Kijev ostala su na snazi ​​više od jedan sat.

Ruske snage napale su ukrajinski glavni grad Kijev balističkim projektilima u srijedu ujutro, a prema najnovijim podacima, najmanje 15 ljudi je ubijeno, a više od 50 je ranjenih. Teško su oštećene zgrade u nekoliko četvrti tog grada od 3 milijuna stanovnika.  Vojna uprava grada izjavila je da je sedam lokacija pogođeno u napadu koji je započeo nakon ponoći. Upozorenja na zračni napad na Kijev ostala su na snazi ​​više od jedan sat. Gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu je rekao da je jedna skladišna zgrada uništena u blizini centra grada i da su spasilačke ekipe izvukle dvije osobe iz ruševina.

Russian missile strike in Kyiv Russian missile strike in Kyiv Russian missile strike in Kyiv
22
Foto: GLEB GARANICH/REUTERS

"Možda još uvijek ima ljudi pod ruševinama", napisao je. "Potraga i spašavanje su u tijeku."

Rekao je da je među ozlijeđenima i vozač hitne pomoći. Kličko je podijelio da je napad izazvao požare u skladištima, dodajući da su se početna izvješća da gori 20-katnica pokazala netočnima.

Veliki požar izbio je na periferiji grada, rekao je, a krhotine rakete pale su pored stambene zgrade. Gradska vojna uprava također je izjavila da je napad izazvao curenje amonijaka, što su sanirale hitne službe.

Svjedoci su za Reuters rekli da su se eksplozije čule diljem grada. Kličko je rekao da su jedinice protuzračne obrane aktivirane radi odbijanja napada.

Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na Kijev. U posljednjih je mjesec dana izvela nekoliko napada na ukrajinsku prijestolnicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
JEZIVO Dron progonio civila u Ukrajini pa eksplodirao: 'Ima traumu glave i gelere po tijelu'
STRAVA U HERSONU

JEZIVO Dron progonio civila u Ukrajini pa eksplodirao: 'Ima traumu glave i gelere po tijelu'

Prema navodima ukrajinskih dužnosnika, napad se dogodio oko 6.30 sati ujutro na tržnici u četvrti Tavrijskij, nedaleko od bojišnice. Meta napada bio je 52-godišnji Jurij, koji je radio kao prodavač povrća
VIDEO Ukrajinci napali skladište kod Sankt-Peterburga: Finska ograničila zračni promet...
ZAPOVIJED IZ KIJEVA

VIDEO Ukrajinci napali skladište kod Sankt-Peterburga: Finska ograničila zračni promet...

Susjedna Finska, članica Europske unije i NATO saveza, uspostavila je privremenu zonu ograničenja zračnog prometa u istočnom dijelu Finskog zaljeva
VIDEO Ruski online div opet na meti ukrajinskih udara, devet mrtvih u napadima dronovima
SMRTONOSNA NEDJELJA

VIDEO Ruski online div opet na meti ukrajinskih udara, devet mrtvih u napadima dronovima

Jedan od najznačajnijih napada bio je usmjeren na skladište tvrtke Wildberries u regiji Samara. Od 18. srpnja ukrajinske snage ciljale su desetak lokacija Wildberriesa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026