FOTO Stravičan ruski udar na Kijev, gore brojne zgrade. U napadu najmanje 15 ubijenih

Ruske snage napale su ukrajinski glavni grad Kijev balističkim projektilima u srijedu ujutro, a prema najnovijim podacima, najmanje 15 ljudi je ubijeno, a više od 50 je ranjenih. Teško su oštećene zgrade u nekoliko četvrti tog grada od 3 milijuna stanovnika. Vojna uprava grada izjavila je da je sedam lokacija pogođeno u napadu koji je započeo nakon ponoći. Upozorenja na zračni napad na Kijev ostala su na snazi ​​više od jedan sat. Gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu je rekao da je jedna skladišna zgrada uništena u blizini centra grada i da su spasilačke ekipe izvukle dvije osobe iz ruševina.

"Možda još uvijek ima ljudi pod ruševinama", napisao je. "Potraga i spašavanje su u tijeku."

Rekao je da je među ozlijeđenima i vozač hitne pomoći. Kličko je podijelio da je napad izazvao požare u skladištima, dodajući da su se početna izvješća da gori 20-katnica pokazala netočnima.

Veliki požar izbio je na periferiji grada, rekao je, a krhotine rakete pale su pored stambene zgrade. Gradska vojna uprava također je izjavila da je napad izazvao curenje amonijaka, što su sanirale hitne službe.

Svjedoci su za Reuters rekli da su se eksplozije čule diljem grada. Kličko je rekao da su jedinice protuzračne obrane aktivirane radi odbijanja napada.

Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na Kijev. U posljednjih je mjesec dana izvela nekoliko napada na ukrajinsku prijestolnicu.