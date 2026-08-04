JEZIVO Dron progonio civila u Ukrajini pa eksplodirao: 'Ima traumu glave i gelere po tijelu'

Nadzorna kamera zabilježila je dramatičan trenutak na tržnici u ukrajinskom gradu Hersonu, gdje je FPV dron, za koji ukrajinske vlasti tvrde da pripada ruskoj vojsci, pratio i napao 52-godišnjeg prodavača povrća. Na snimci se vidi muškarac kako stoji pokraj svog štanda kada se dron počinje približavati. Nakon što ga je uočio, prodavač pokušava pobjeći, no letjelica ga prati te nekoliko trenutaka kasnije eksplodira u njegovoj neposrednoj blizini.

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Pokretanje videa... VIDEO Dron napada čovjeka u Khersonu | Video: 24sata/Reuters

Prema navodima ukrajinskih dužnosnika, napad se dogodio oko 6.30 sati ujutro na tržnici u četvrti Tavrijskij, nedaleko od bojišnice. Meta napada bio je 52-godišnji Jurij, koji je radio kao prodavač povrća.

U eksploziji je zadobio ozljede od detonacije, traumu glave i sluha te rane od gelera po leđima i nogama. Hitno je prevezen u bolnicu, a liječnici su njegovo stanje ocijenili umjereno te nije životno ugrožen.

Foto: KHERSON REGIONAL MILITARY ADMINI

Nakon napada pojavile su se informacije da je muškarac preminuo, no ukrajinske vlasti naknadno su potvrdile da je preživio. Rusija se zasad nije službeno očitovala o incidentu niti je komentirala tvrdnje ukrajinske strane da je napad izveden ruskim FPV dronom.

Herson, koji se nalazi u blizini linije bojišnice, posljednjih je mjeseci često na meti napada dronovima i topništvom, a ukrajinske vlasti više su puta upozorile na napade usmjerene na civilna područja.