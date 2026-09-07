Obavijesti

News

Komentari 0
UDAR NA SOČI

VIDEO Novi požar u Rusiji: Ponovo gori skladište nafte u poznatom Putinovu ljetovalištu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Novi požar u Rusiji: Ponovo gori skladište nafte u poznatom Putinovu ljetovalištu
Foto: Twitter
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ukrajina već mjesecima intenzivno napada rusku energetsku infrastrukturu, ponajprije rafinerije, skladišta nafte i druge objekte povezane s proizvodnjom i izvozom goriva

Skladište nafte ruske državne kompanije Rosnjeft u Sočiju ponovno je zahvatio požar, samo tri dana nakon što je isto područje bilo meta ukrajinskog napada dronovima. Prema snimkama koje su tijekom noći objavili stanovnici Sočija i ruski Telegram kanali, iznad postrojenja dizao se gust dim. Ruske vlasti su, prema lokalnim izvještajima, stanovnicima preporučile da zatvore prozore zbog dima, piše Kyiv Independent.

'ISPRAVITE KARTU' Ukrajinci podivljali zbog nove karte svijeta. Pogledajte Krim
Ukrajinci podivljali zbog nove karte svijeta. Pogledajte Krim

Razmjeri štete zasad nisu poznati, a izvještaji o novom požaru nisu neovisno potvrđeni. Još nije poznato ni što je izazvalo požar. Prije njegova izbijanja na području Sočija nisu bila aktivirana upozorenja na zračnu opasnost, javlja Kyiv Independent. Soči se nalazi na ruskoj obali Crnog mora, otprilike 650 do 700 kilometara od granice s Ukrajinom. Grad je jedno od najpoznatijih ruskih turističkih odredišta, a u njemu se nalazi i službena ljetna rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina. Područje Sočija bilo je meta nekoliko ukrajinskih napada 3. i 4. rujna. U napadima dronovima pogođeni su naftni objekti na širem području grada, nakon čega su izbili požari. Ruske vlasti tada su potvrdile najmanje jedan požar u skladištu nafte te navele da nije bilo ozlijeđenih.

ESKALACIJA Iran uzvraća udarac nakon što su SAD napale tri njegova tankera za naftu u Zaljevu
Iran uzvraća udarac nakon što su SAD napale tri njegova tankera za naftu u Zaljevu

Ukrajina već mjesecima intenzivno napada rusku energetsku infrastrukturu, ponajprije rafinerije, skladišta nafte i druge objekte povezane s proizvodnjom i izvozom goriva. Takvi napadi dodatno opterećuju ruski sustav prerade nafte i opskrbe gorivom, zbog čega je Moskva uvela privremene zabrane i ograničenja izvoza pojedinih naftnih derivata kako bi osigurala domaće zalihe. Ukrajinski Glavni stožer objavio je 4. rujna da su nakon nedavnih napada obustavljene operacije u dva velika ruska energetska kompleksa.

OGLASIO SE I TRUMP Trumpovi ljudi satima bili kod Putina: 'Imamo ideju za mir'
Trumpovi ljudi satima bili kod Putina: 'Imamo ideju za mir'

Među njima je rafinerija NORSI kompanije Lukoil u Kstovu, u Nižnjenovgorodskoj oblasti, oko 800 kilometara od ukrajinske granice. Riječ je o četvrtoj najvećoj ruskoj rafineriji i drugom najvećem proizvođaču benzina u zemlji. Rafinerija može preraditi oko 15 do 17 milijuna tona sirove nafte godišnje, a rad je obustavljen nakon štete nastale u ukrajinskom napadu dronovima 26. kolovoza. Prema ukrajinskom Glavnom stožeru, rad je obustavljen i u kompleksu Novatek-Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti nakon napada dronovima 1. rujna. Ondje se nalazi veliki naftni terminal koji ima važnu ulogu u ruskom izvozu sirove nafte i naftnih derivata preko Baltičkog mora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
CIJENA RATA Zelenski moli za pomoć uoči zime, prijedlozi za miru su tu, ali bez učinka...
ČEKA NAS DUGA ZIMA

CIJENA RATA Zelenski moli za pomoć uoči zime, prijedlozi za miru su tu, ali bez učinka...

Posjet američkih izaslanika Kijevu i Moskvi, usmjeren na revitalizaciju mirovnih pregovora, nije donio značajne rezultate, dok ukrajinski predsjednik Zelenski traži dodatnu pomoć za obranu zemlje pred nadolazeću zimu.
Zelenski nije optimističan oko skorog mira. Susreo se s Trumpovom delegacijom...
'TREBAT ĆE NAM ZIMSKI PAKET'

Zelenski nije optimističan oko skorog mira. Susreo se s Trumpovom delegacijom...

Putin je do sada kategorički odbijao izravni susret s njime na neutralnoj lokaciji. Umjesto toga, pozvao ga je da dođe u Moskvu na razgovore. Zelenski je taj zahtjev odbio...
Izvori otkrili Putinovu poruku Zelenskom: Predaj se, gotovo je
RAT U UKRAJINI

Izvori otkrili Putinovu poruku Zelenskom: Predaj se, gotovo je

U bliskoj budućnosti ne očekuju se mirovni sporazumi u vezi s ratom u Ukrajini. Putinov stav dodatno je očvrsnuo i on smatra da dobiva rat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026