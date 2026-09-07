VIDEO Novi požar u Rusiji: Ponovo gori skladište nafte u poznatom Putinovu ljetovalištu

Skladište nafte ruske državne kompanije Rosnjeft u Sočiju ponovno je zahvatio požar, samo tri dana nakon što je isto područje bilo meta ukrajinskog napada dronovima. Prema snimkama koje su tijekom noći objavili stanovnici Sočija i ruski Telegram kanali, iznad postrojenja dizao se gust dim. Ruske vlasti su, prema lokalnim izvještajima, stanovnicima preporučile da zatvore prozore zbog dima, piše Kyiv Independent.

🚨 A Rosneft fuel depot in Sochi has caught fire again after being hit three days ago



No air-raid alert was issued this time, and there were no reports of a new drone attack.



The depot stores and supplies fuel and is located near Sochi International Airport.



Russians’ hopes… pic.twitter.com/HlR2KG6hMz — NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2026

Razmjeri štete zasad nisu poznati, a izvještaji o novom požaru nisu neovisno potvrđeni. Još nije poznato ni što je izazvalo požar. Prije njegova izbijanja na području Sočija nisu bila aktivirana upozorenja na zračnu opasnost, javlja Kyiv Independent. Soči se nalazi na ruskoj obali Crnog mora, otprilike 650 do 700 kilometara od granice s Ukrajinom. Grad je jedno od najpoznatijih ruskih turističkih odredišta, a u njemu se nalazi i službena ljetna rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina. Područje Sočija bilo je meta nekoliko ukrajinskih napada 3. i 4. rujna. U napadima dronovima pogođeni su naftni objekti na širem području grada, nakon čega su izbili požari. Ruske vlasti tada su potvrdile najmanje jedan požar u skladištu nafte te navele da nije bilo ozlijeđenih.

🔥 A recently attacked oil depot in Sochi has caught fire again. pic.twitter.com/YKfitpY0xs — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 6, 2026

Ukrajina već mjesecima intenzivno napada rusku energetsku infrastrukturu, ponajprije rafinerije, skladišta nafte i druge objekte povezane s proizvodnjom i izvozom goriva. Takvi napadi dodatno opterećuju ruski sustav prerade nafte i opskrbe gorivom, zbog čega je Moskva uvela privremene zabrane i ograničenja izvoza pojedinih naftnih derivata kako bi osigurala domaće zalihe. Ukrajinski Glavni stožer objavio je 4. rujna da su nakon nedavnih napada obustavljene operacije u dva velika ruska energetska kompleksa.

Među njima je rafinerija NORSI kompanije Lukoil u Kstovu, u Nižnjenovgorodskoj oblasti, oko 800 kilometara od ukrajinske granice. Riječ je o četvrtoj najvećoj ruskoj rafineriji i drugom najvećem proizvođaču benzina u zemlji. Rafinerija može preraditi oko 15 do 17 milijuna tona sirove nafte godišnje, a rad je obustavljen nakon štete nastale u ukrajinskom napadu dronovima 26. kolovoza. Prema ukrajinskom Glavnom stožeru, rad je obustavljen i u kompleksu Novatek-Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti nakon napada dronovima 1. rujna. Ondje se nalazi veliki naftni terminal koji ima važnu ulogu u ruskom izvozu sirove nafte i naftnih derivata preko Baltičkog mora.