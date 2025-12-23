Obavijesti

STAVROLEN

VIDEO Ukrajinci pogodili jednu od najvećih ruskih petrokemija

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Telegram

Stavrolen je među vodećim proizvođačima polietilena i polipropilena (najčešća plastika na svijetu) u Rusiji Kao podružnica Lukoila, spada u gornji dio ruskog petrokemijskog sektora

Ukrajinski dronovi navodno su tijekom noći 22. prosinca pogodili petrokemijsku tvornicu Stavrolen u Budjonnovsku, u ruskom kraju Stavropol, izvijestili su ruski Telegram kanali.

Fotografije i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama, koje su snimili lokalni stanovnici, navodno prikazuju velike plamenove koji se uzdižu iz smjera postrojenja.

Petrokemijsko poduzeće Stavrolen jedno je od vodećih ruskih petrokemijskih poduzeća i podružnica je Lukoila. Proizvodi polietilen, polipropilen, benzen, metilensko-butadijensku frakciju, teške naftne smole i druge petrokemijske proizvode.

Glavni stožer Ukrajine ranije je priopćio da tvornica proizvodi komponente za dronove, kompozitne materijale, dijelove kućišta, brtve i izolaciju za različite vrste ruske vojne opreme. Informacije o razmjerima štete zasad nisu bile dostupne.

Guverner Stavropolskog kraja Vladimir Vladimirov upozorio je na prijetnju dronovima u regiji uoči navodnih eksplozija i požara u postrojenju. Stavrolen je među vodećim proizvođačima polietilena i polipropilena (najčešća plastika na svijetu) u Rusiji

Kao podružnica Lukoila, spada u gornji dio ruskog petrokemijskog sektora.

Veći ili usporedivi giganti u Rusiji uključuju komplekse povezane sa Sibur Holdingom (npr. ZapSibNeftekhim), koji se obično smatraju najvećima na nacionalnoj razini.

