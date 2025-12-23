Obavijesti

NEMA MIRA

Ukrajinska vojska: Rusija je pokrenula zračni napad na Kijev

Piše HINA,
Foto: Državna hitna služba Ukrajine/Telegram

Rusija napala Kijev zračnim udarom nakon mirovnih pregovora u Miamiju! Stanovnici u skloništima, razmjeri napada još nisu poznati...

Rusija je u utorak rano ujutro pokrenula zračni napad na Kijev, izvijestila je  ukrajinska vojska, samo nekoliko dana nakon što je u nedjelju završila runda mirovnih pregovora u Miamiju pod vodstvom SAD-a.

"Snage protuzračne obrane rade na uklanjanju prijetnje na nebu iznad glavnog grada“, rekla je kijevska vojna uprava na Telegramu, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima dok se ne da znak za prestanak opasnosti.

'Putin ne zna kako izaći iz ovog rata, no teško da ga može dobiti. Trump će se povući'

Dužnosnici nisu odmah izvijestili o žrtvama ili šteti niti su poznati razmjeri napada.

Razgovori tijekom vikenda u Miamiju okupili su američke dužnosnike s ukrajinskim i europskim delegacijama, uz odvojene kontakte s ruskim predstavnicima, dok je Washington testirao postoji li prostor za rješenje kojim bi se okončala ruska agresija na Ukrajinu.

