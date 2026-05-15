ESKALACIJA RATA FOTO Rusija žestoko napala Kijev. Ukrajina ih za osvetu bombardirala cijelu noć

Ukrajinska vojska je tijekom noći pokrenula veliki napad dronovima diljem Rusije. Bombardiranje se dogodilo nakon ruskog napada na Kijev u kojem je poginulo preko 20 ljudi, a napad je bio dio najvećeg bombardiranja Ukrajine od početka invazije. Veliki požar je izbio u ruskoj rafineriji Rjazanj, a grad je okovan gustim dimom. Građani su izvijestili o nekoliko dronova koji su preletjeli iznad njih prije nego što su se začule višestruke glasne eksplozije u području rafinerije