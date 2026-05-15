Ogroman napad na Rusiju. Stigla im osveta za Kijev. Dronovi došli sve do Moskve

Ukrajinska vojska je tijekom noći 15. svibnja pokrenula masovni napad dronovima, pogodivši rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više regija Rusije, izvijestili su ruski medijski kanali na Telegramu.

Veliki požar je izbio u rafineriji Rjazanj, a grad je okovan gustim dimom. Građani su izvijestili o nekoliko dronova koji su preletjeli iznad njih prije nego što su se začule višestruke glasne eksplozije u području rafinerije.

Smatrana jednom od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, rafinerija Rjazanj, koja proizvodi više od 17,1 milijun tona nafte godišnje, redovita je meta napada s obzirom na njezinu ulogu u opskrbi ruskog ratnog stroja gorivom.

Guverner Rjazanske oblasti, Pavlo Malkov, izjavio je da je troje ljudi poginulo, a 12 ih je ranjeno. Drugdje u Rusiji, medijski kanali na Telegramu, pozivajući se na svjedočanstva lokalnih stanovnika, izvijestili su da je viđen dim kako se uzdiže s vojnog aerodroma u mjestu Jejsk u ruskom Krasnodarskom kraju tijekom noći, nakon operacija protuzračne obrane u regiji.

Rjazanj se nalazi oko 450 kilometara od sjeveroistočne granice Ukrajine s Rusijom uz Sumsku oblast te 180 kilometara jugoistočno od Moskve. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izvijestio je da je pet ukrajinskih dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prijestolnici neposredno prije ponoći 14. svibnja. Zračne luke Domodedovo i Šeremetjevo suočile su se s privremenim prekidom rada tijekom napada.

Krim

Eksplozije su se također čule u Jevpatoriji i Sakiju na okupiranom Krimu usred napada dronovima na tu regiju, izvijestio je Telegram kanal Krimski vjetar. Rusko Ministarstvo obrane izvijestilo je da je tijekom noći iznad Rusije oboreno 355 ukrajinskih dronova.

Napadi na rafinerije

Ukrajinski dronovi posljednjih tjedana sve češće napadaju ruske naftne i plinske infrastrukture, kao dio šire kampanje za prekid energetskih prihoda Moskve, koji su ključni izvor financiranja za ratne napore Kremlja. Prema podacima koje je prikupio Bloomberg, ukrajinski udari na rusku naftnu infrastrukturu dosegli su četveromjesečni vrhunac u travnju, s najmanje 21 zabilježenim napadom na rafinerije, cjevovode i naftna postrojenja na moru.