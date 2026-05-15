Obavijesti

News

Komentari 7
KOLJU SE DO IZNEMOGLOSTI

Ogroman napad na Rusiju. Stigla im osveta za Kijev. Dronovi došli sve do Moskve

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 3 min
Ogroman napad na Rusiju. Stigla im osveta za Kijev. Dronovi došli sve do Moskve
Foto: X/Screenshoot

Ukrajinski dronovi posljednjih tjedana sve češće napadaju ruske naftne i plinske infrastrukture, kao dio šire kampanje za prekid energetskih prihoda Moskve

Ukrajinska vojska je tijekom noći 15. svibnja pokrenula masovni napad dronovima, pogodivši rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više regija Rusije, izvijestili su ruski medijski kanali na Telegramu.

Veliki požar je izbio u rafineriji Rjazanj, a grad je okovan gustim dimom. Građani su izvijestili o nekoliko dronova koji su preletjeli iznad njih prije nego što su se začule višestruke glasne eksplozije u području rafinerije.

Smatrana jednom od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, rafinerija Rjazanj, koja proizvodi više od 17,1 milijun tona nafte godišnje, redovita je meta napada s obzirom na njezinu ulogu u opskrbi ruskog ratnog stroja gorivom.

Guverner Rjazanske oblasti, Pavlo Malkov, izjavio je da je troje ljudi poginulo, a 12 ih je ranjeno. Drugdje u Rusiji, medijski kanali na Telegramu, pozivajući se na svjedočanstva lokalnih stanovnika, izvijestili su da je viđen dim kako se uzdiže s vojnog aerodroma u mjestu Jejsk u ruskom Krasnodarskom kraju tijekom noći, nakon operacija protuzračne obrane u regiji.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
13
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Rjazanj se nalazi oko 450 kilometara od sjeveroistočne granice Ukrajine s Rusijom uz Sumsku oblast te 180 kilometara jugoistočno od Moskve. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izvijestio je da je pet ukrajinskih dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prijestolnici neposredno prije ponoći 14. svibnja. Zračne luke Domodedovo i Šeremetjevo suočile su se s privremenim prekidom rada tijekom napada.

RAT U UKRAJINI Rusija u dva dana izvela najveći napad dronovima na Ukrajinu od početka invazije
Rusija u dva dana izvela najveći napad dronovima na Ukrajinu od početka invazije

Krim

Eksplozije su se također čule u Jevpatoriji i Sakiju na okupiranom Krimu usred napada dronovima na tu regiju, izvijestio je Telegram kanal Krimski vjetar. Rusko Ministarstvo obrane izvijestilo je da je tijekom noći iznad Rusije oboreno 355 ukrajinskih dronova.

Napadi na rafinerije

Ukrajinski dronovi posljednjih tjedana sve češće napadaju ruske naftne i plinske infrastrukture, kao dio šire kampanje za prekid energetskih prihoda Moskve, koji su ključni izvor financiranja za ratne napore Kremlja. Prema podacima koje je prikupio Bloomberg, ukrajinski udari na rusku naftnu infrastrukturu dosegli su četveromjesečni vrhunac u travnju, s najmanje 21 zabilježenim napadom na rafinerije, cjevovode i naftna postrojenja na moru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Rusija žestoko napala Kijev. Ukrajina ih za osvetu bombardirala cijelu noć
ESKALACIJA RATA

FOTO Rusija žestoko napala Kijev. Ukrajina ih za osvetu bombardirala cijelu noć

Ukrajinska vojska je tijekom noći pokrenula veliki napad dronovima diljem Rusije. Bombardiranje se dogodilo nakon ruskog napada na Kijev u kojem je poginulo preko 20 ljudi, a napad je bio dio najvećeg bombardiranja Ukrajine od početka invazije. Veliki požar je izbio u ruskoj rafineriji Rjazanj, a grad je okovan gustim dimom. Građani su izvijestili o nekoliko dronova koji su preletjeli iznad njih prije nego što su se začule višestruke glasne eksplozije u području rafinerije
STRAVA U KIJEVU Najmanje 16 mrtvih u zračnim napadima, među stradalima ima i djece
BRUTALAN NAPAD

STRAVA U KIJEVU Najmanje 16 mrtvih u zračnim napadima, među stradalima ima i djece

Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je u dva dana lansirala više od 1560 dronova i 56 projektila, što predstavlja najintenzivniji zračni napad u tako kratkom razdoblju
Von der Leyen: Rusija napadima ismijava naše mirovne napore
EU ŠALJE POMOĆ

Von der Leyen: Rusija napadima ismijava naše mirovne napore

Predsjednica Europske komisije osudila je najnovije ruske napade na Kijev, u kojima je poginulo najmanje osam ljudi, te najavila isplatu prve tranše od 6 milijardi eura za jačanje ukrajinske obrane.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026