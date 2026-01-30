Obavijesti

Galerija

Komentari 8
OKUPLJANJE PUČANA U ZAGREBU

FOTO Sastanci, namještanje kravate, rukovanja i poljupci: Dan pun obaveza za Plenkija...

Dan pun sastanaka za premijera Plenkovića! Više od 20 europskih čelnika stiže u Zagreb na neformalno okupljanje Europske pučke stranke. Druženje će potrajati u petak i subotu, raspravljat će se o položaju Europe u svijetu te prioritetima stranke... Plenković se u Banskim dvorima sastao sa šeficom Europske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednicom Europarlamenta Robertom Metsolom, poljskim premijerom Donaldom Tuskom i i grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom. Ranije se Plenković sastao i s glavnim tajnikom OECD-a Mathiasom Cormannom u NSK-u. A uoči svih tih sastanaka Plenkoviću je u jednom trenutku trebalo popraviti kravatu... Evo kako je to izgledalo u petak u Zagrebu.
Zagreb: Dolazak političara u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu
"Popravi mi kravatu, molim te. Čeka me dug dan..." | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/81
"Popravi mi kravatu, molim te. Čeka me dug dan..." | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 8

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026