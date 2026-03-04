FOTO Satelitske snimke otkrile razmjere uništenja u Iranu: U tri dana razoreni veliki kompleksi

Američke snage pogodile su više od 1700 ciljeva diljem Irana u prva 72 sata operacije "Epic Fury", objavilo je Američko središnje zapovjedništvo, javlja Fox. Pojavile su se i satelitske fotografije koje prikazuju razmjere uništenja u Iranu.

Ova kombinacija satelitskih fotografija prikazuje Sudski kompleks u Teheranu prije (lijevo) i nakon (desno) zračnih napada koje su izveli Amerikanci i Izraelci.

Foto: VANTOR/REUTERS

Zatim je tu nuklearni kompleks Natanz prije napada

Foto: VANTOR/REUTERS

I nakon napada

Foto: VANTOR/REUTERS

Ova satelitska snimka prikazuje oštećeni Predsjednički kompleks u Teheranu

Foto: VANTOR/REUTERS

A ovako je izgledao isti taj kompleks u Teheranu prije nego što su Izrael i SAD lansirali napade...

Foto: VANTOR/REUTERS

Izraelsko-američki napadi nastavili su se i u srijedu. Izraelska vojska objavila je u srijedu rano ujutro da je pogodila desetke ciljeva u Iranu, među kojima i zapovjedne centre u Teheranu, navodi se u priopćenju.

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u Izraelu prije lansiranja projektila u srijedu ujutro, ali nije prijavljeno da je itko ozlijeđen, prema hitnim službama.

POGLEDAJTE GALERIJU: Udar na Iran

Tijekom noći, izraelska vojska je pokrenula "široki val napada" na Iran, nakon raketnih baraža na izraelski teritorij.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

