KAOS NA BLISKOM ISTOKU

FOTO Satelitske snimke otkrile razmjere uništenja u Iranu: U tri dana razoreni veliki kompleksi

FOTO Satelitske snimke otkrile razmjere uništenja u Iranu: U tri dana razoreni veliki kompleksi
Foto: Profimedia

Izraelsko-američki napadi nastavili su se i u srijedu. Izraelska vojska objavila je u srijedu rano ujutro da je pogodila desetke ciljeva u Iranu, među kojima i zapovjedne centre u Teheranu...

Američke snage pogodile su više od 1700 ciljeva diljem Irana u prva 72 sata operacije "Epic Fury", objavilo je Američko središnje zapovjedništvo, javlja Fox. Pojavile su se i satelitske fotografije koje prikazuju razmjere uništenja u Iranu.

Ova kombinacija satelitskih fotografija prikazuje Sudski kompleks u Teheranu prije (lijevo) i nakon (desno) zračnih napada koje su izveli Amerikanci i Izraelci.

A combination of satellite images shows Tehran's Judiciary Complex before and after airstrikes
Foto: VANTOR/REUTERS

Zatim je tu nuklearni kompleks Natanz prije napada

Satellite image shows an overview of the Natanz Nuclear Facility
Foto: VANTOR/REUTERS

I nakon napada

Satellite image shows an overview of the Natanz Nuclear Facility with new building damage
Foto: VANTOR/REUTERS

Ova satelitska snimka prikazuje oštećeni Predsjednički kompleks u Teheranu

Satellite images show Tehran sites before and after damage
Foto: VANTOR/REUTERS

A ovako je izgledao isti taj kompleks u Teheranu prije nego što su Izrael i SAD lansirali napade...

Satellite images show Tehran sites before and after damage
Foto: VANTOR/REUTERS

Izraelsko-američki napadi nastavili su se i u srijedu. Izraelska vojska objavila je u srijedu rano ujutro da je pogodila desetke ciljeva u Iranu, među kojima i zapovjedne centre u Teheranu, navodi se u priopćenju.

RAT S IRANOM CIA našla tko će srušiti režim? Ima ih 40 milijuna. Nemaju svoju nacionalnu državu
CIA našla tko će srušiti režim? Ima ih 40 milijuna. Nemaju svoju nacionalnu državu

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u Izraelu prije lansiranja projektila u srijedu ujutro, ali nije prijavljeno da je itko ozlijeđen, prema hitnim službama.

Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS

Tijekom noći, izraelska vojska je pokrenula "široki val napada" na Iran, nakon raketnih baraža na izraelski teritorij.

