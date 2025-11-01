FOTO SDP-ovka Radolović pokazala kostim za Halloween: 'Neke maske nosimo stalno'

Obavijesti

Foto: Instagram

'Hvala mojim vješticama na večeri punoj smijeha i dobre energije!', komentirala je Radolović. Ispod fotografije nanizalo se mnoštvo komentara...

SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović u petak navečer se s društvom, kako je objavila, zabavljala za Noć vještica. Odjenula je kratki crni kostim i pozirala s kolegicama. 

'Trick or treat? S nama uvijek - a bit of both! Neke maske nosimo za zabavu, a neke svakodnevno. Sretan Halloween svima koji se ne boje biti svoji - s maskom ili bez!', napisala je uz objavu na društvenoj mreži.

Foto: Instagram

'Hvala mojim vješticama na večeri punoj smijeha i dobre energije!', dodala je. Ispod fotografije nanizalo se mnoštvo komentara.

Foto: Instagram

- Prave ste Amerikanke - napisao je jedan pratitelj. 'Sanja, udaj se za mene', nadovezao se drugi. 

- Vještice, imaš dobre noge - pisali su joj. 

Foto: Instagram

Radolović se u ožujku našla usred skandala kada je netko podmetnuo snimku s golišavom ženom i tvrdio da je na njoj ona. 

Na snimci se vidi kako djevojka duge plave kose hoda i otvara ogrtač ispod kojeg je bikini. Političarka je rekla kako gospođica sa snimke ima tetovažu, a tetovaže nisu njezin đir pa nema niti jednu.

Zagreb: Sabor o radu policije u 2024. godini
Zagreb: Sabor o radu policije u 2024. godini | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Dečki, drugi put budite malo kreativniji i vjerodostojniji. Nisam ni fan bikinija na trokutiće. Više volim balconette style bikinija - dodala je tada SDP-ovka. 

Zagreb: Sanja Radolović o inflaciji i turizmu
Zagreb: Sanja Radolović o inflaciji i turizmu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

