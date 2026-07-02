FOTO Šestero ozlijeđenih kod Šibenika: 'Mercedes stranih tablica se zabio u vozilo Hitne!'

Šest je osoba ozlijeđeno u sudaru na Jadranskoj magistrali kod Šibenika u četvrtak u 13.7 sati. Ozlijeđene su prevezli u Opću bolnicu Šibenik, gdje će im utvrditi težinu ozljeda. Promet teče sporo, potvrdili su iz PU šibensko-kninske za Šibenik.in.

- Vozač Mercedesa se zabio u vozilo hitne koja je prevozila pacijenta i njegovu pratnju. Pacijentu je slomljena ruka. Nesreća je bila u blizini Morinjskog mosta, a Mercedes je stranih tablica. Sve je puno policije i hitne - kaže nam čitatelj.

Očevid na mjestu nesreće je u tijeku.