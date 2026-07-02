Očevid na mjestu nesreće je u tijeku, a promet teče sporo...
OČEVID U TIJEKU
FOTO Šestero ozlijeđenih kod Šibenika: 'Mercedes stranih tablica se zabio u vozilo Hitne!'
Čitanje članka: < 1 min
Šest je osoba ozlijeđeno u sudaru na Jadranskoj magistrali kod Šibenika u četvrtak u 13.7 sati. Ozlijeđene su prevezli u Opću bolnicu Šibenik, gdje će im utvrditi težinu ozljeda. Promet teče sporo, potvrdili su iz PU šibensko-kninske za Šibenik.in.
- Vozač Mercedesa se zabio u vozilo hitne koja je prevozila pacijenta i njegovu pratnju. Pacijentu je slomljena ruka. Nesreća je bila u blizini Morinjskog mosta, a Mercedes je stranih tablica. Sve je puno policije i hitne - kaže nam čitatelj.
Očevid na mjestu nesreće je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku