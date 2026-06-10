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NA TERENU 50 VATROGASACA

FOTO Širi se gusti dim blizu Zaboka, radnici tvornice u suzama: 'Stanje je jako loše...'

Veliki požar izbio je u srijedu poslijepodne u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom. Dojava o požaru stigla je policiji u 16.22 sata, a na teren su odmah upućene sve hitne službe.
FOTO Širi se gusti dim blizu Zaboka, radnici tvornice u suzama: 'Stanje je jako loše...'
Prema riječima očevidaca, vatra je navodno krenula od manje nadstrešnice u kojoj se nalazila velika količina otpada od spužve, nakon čega se brzo proširila na ostatak kompleksa. | Foto: Zagorje International
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Prema riječima očevidaca, vatra je navodno krenula od manje nadstrešnice u kojoj se nalazila velika količina otpada od spužve, nakon čega se brzo proširila na ostatak kompleksa. | Foto: Zagorje International
Komentari 6

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