FOTO Širi se gusti dim blizu Zaboka, radnici tvornice u suzama: 'Stanje je jako loše...'

Veliki požar izbio je u srijedu poslijepodne u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom. Dojava o požaru stigla je policiji u 16.22 sata, a na teren su odmah upućene sve hitne službe.
Prema riječima očevidaca, vatra je navodno krenula od manje nadstrešnice u kojoj se nalazila velika količina otpada od spužve, nakon čega se brzo proširila na ostatak kompleksa.
| Foto: Zagorje International
Prema riječima očevidaca, vatra je navodno krenula od manje nadstrešnice u kojoj se nalazila velika količina otpada od spužve, nakon čega se brzo proširila na ostatak kompleksa. |
Foto: Zagorje International
Prema riječima očevidaca, vatra je navodno krenula od manje nadstrešnice u kojoj se nalazila velika količina otpada od spužve, nakon čega se brzo proširila na ostatak kompleksa.
| Foto: Zagorje International
– Čim smo čuli vatrogasne sirene, vidjeli smo ogroman crni oblak dima i plamene jezičce iznad krova tvornice, skroz do Ciglenice Zagorske – rekao je jedan mještanin za Zagorje International.
| Foto: Zagorje International
Posebno potresna bila je reakcija zaposlenice tvrtke koja je kroz suze promatrala vatrenu stihiju.
| Foto: Čitatelj 24sata
– Radim ovdje sedam godina, nemam riječi. Gore nadstrešnica, šivaona... Ne mogu – kazala je.
| Foto: Čitatelj 24sata
Načelnik Svetog Križa Začretja Marko Kos potvrdio je kako je stanje vrlo ozbiljno.
| Foto: Čitatelj 24sata
– Nije dobro. Matična zgrada je praktički gotova. Vatrogasci se trude, ali stanje je jako loše. Katastrofa – rekao je Kos te dodao kako je plinski sustav tvornice preventivno zatvoren zbog plinske sušare koja se nalazi u sklopu pogona.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Prema riječima zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Dražena Sinkovića, na požarištu je oko 50 vatrogasaca s 15 vozila, a dodatne snage i dalje pristižu.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Dok traje borba s vatrom, mještani okolnih naselja vatrogascima donose vodu i okrepu kako bi im pomogli u gašenju jednog od najvećih požara na tom području posljednjih godina.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Čitatelj 24sata
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL