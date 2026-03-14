FOTO Skidaju azbest s Vjesnika

Radovi na rušenju Vjesnikovog nebodera, simbola Zagreba oštećenog u velikom požaru u studenom 2025. godine, naglo su zaustavljeni zbog otkrića opasnog azbesta na samom vrhu zgrade
Posljedica ove obustave izravno utječe na svakodnevni život Zagrepčana jer se odgađa i ponovno otvaranje ključnog gradskog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, koje je prvotno bilo planirano za 21. ožujka.
Posljedica ove obustave izravno utječe na svakodnevni život Zagrepčana jer se odgađa i ponovno otvaranje ključnog gradskog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, koje je prvotno bilo planirano za 21. ožujka. |
Posljedica ove obustave izravno utječe na svakodnevni život Zagrepčana jer se odgađa i ponovno otvaranje ključnog gradskog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, koje je prvotno bilo planirano za 21. ožujka.
Stručnjaci su potvrdili prisutnost azbesta na posljednjem, šesnaestom katu nebodera. Opasni materijal pronađen je kao protupožarni premaz na dvadeset i četiri čelična stupa, što je bila uobičajena praksa u vrijeme gradnje zgrade.
Odmah nakon otkrića, stručni nadzor zabranio je sve daljnje radove na vrhu građevine. Petnaesti kat proglašen je sigurnosnom, odnosno tampon zonom, što znači da se trenutno aktivno radi samo na čišćenju do četrnaestog kata.
Ova je mjera zaustavila i planirano skidanje legendarnog natpisa "Vjesnik" te antene s krova, operacije koje su trebale označiti početak mehaničkog uklanjanja zgrade kat po kat.
Iako je otkriće azbesta izazvalo zabrinutost, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" poručuju kako trenutna mjerenja kvalitete zraka u okolici nebodera ne pokazuju povišenu koncentraciju štetnih tvari.
Stručnjaci pojašnjavaju da je azbest opasan kada se njegove čestice u obliku prašine oslobode u zrak, zbog čega je procedura njegovog uklanjanja strogo regulirana kako bi se spriječio bilo kakav rizik za zdravlje radnika i građana.
U javnosti se također otvorilo pitanje je li se za postojanje azbesta znalo i ranije. Dok je ministar Branko Bačić izjavio kako prva ispitivanja nakon požara nisu ukazala na prisutnost azbesta, pojavile su se informacije da je njegova prisutnost u zgradi bila dokumentirana ili barem sumnja na nju postojala i prije dvadeset godina.
Glavni izvođač radova, tvrtka Eurco, sada ima zadatak angažirati ovlaštenog podizvođača s licencom za rukovanje i zbrinjavanje opasnog otpada. Proces sanacije zahtijeva strogo pridržavanje propisa kako bi se azbest sigurno uklonio i transportirao na jedno od desetak specijaliziranih odlagališta u Hrvatskoj, kako je potvrdila i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
Tek nakon što šesnaesti kat bude u potpunosti očišćen od opasnog materijala, moći će se nastaviti s mehaničkim rušenjem. U međuvremenu, radnici nastavljaju s čišćenjem nižih katova od preostalog otpada, koristeći specijaliziranu dizalicu i kontejnere postavljene uz Slavonsku aveniju. Konačni rok za potpuno uklanjanje nebodera sada ovisi isključivo o brzini i složenosti procesa sanacije azbesta.
