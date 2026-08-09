FOTO Slavodobitnik 311. Sinjske alke je Tino Radanović!
Tino Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke! U današnje tri trke skupio je 12 punata, čime je osigurao svoj treći slavodobitnički plamenac u alkarskoj karijeri, nakon što je prvi osvojio 2007., a drugi 2016. godine. Točno deset godina nakon posljednjeg velikog slavlja Radanović je tako još jednom upisao svoje ime među najvećim pobjednicima ovog tradicionalnog natjecanja.
Tino Radanović novi je slavodobitnik 311. Sinjske alke! Na Alkarskom trkalištu u Sinju ponovno je ispisao svoje ime među najvećim pobjednicima ovog tradicionalnog natjecanja, prenosi Dalmacija danas.
| Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL