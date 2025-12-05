FOTO Slovenska policija za 24sata: 'Glavu Tita ukrao je Slovenac, imao dvije HR tablice'

Slovenska policija pronašla je čovjeka koji je u Velenju 'skinuo' glavu sa spomenika Josipu Brozu Titu, a potom je utovario u gepek auta i otišao. Iz PP Celje su za 24SATA rekli da je krivac 49-godišnji Slovenac koji je na automobilu imao dvije različite hrvatske tablice.

Foto: PU Celje

- Noćas je građanin Velenja nazvao Policijsku postaju i dojavio da je u blizini glazbene škole uočio muškarca kako je u auto marke Škoda Kodiaq tamnije boje, utovaruje veći metalni predmet, a potom se odvezao u smjeru raskrižja Tomšičeve i Jenkove ulice.

Policija je brzo nakon dojave na Cesti Simona Blatnika zaustavila 49-godišnjeg vozača osobnog vozila koje je odgovaralo opisu građanina - rekla nam je Milena Trbulin glasnogovornica PP Celje te zahvalila građaninu na dojavi.

Foto: PU Celje

- Na vozilu su bile postavljene dvije različite hrvatske registracijske pločice. Kod građanina, s područja Policijske postaje Velenje, u prtljažnom je prostoru pronađena glava brončane skulpture Josipa Broza Tita s Titova trga u Velenju. Riječ je o brončanoj skulpturi visokoj više od 6 metara. U navedenom slučaju riječ je o za svaku osudu vrijednom činu oskvrnuća kulturne i povijesne baštine - priopćili su nam.





Prema policiji, očevid još traje.

Također je u tijeku prikupljanje obavijesti u vezi sumnje na počinjenje kaznenog djela oštećenja ili uništenja stvari koje imaju posebnu kulturnu važnost ili prirodnu vrijednost prema članku 219. Kaznenog zakona - 1, kao i utvrđivanje svih ostalih okolnosti navedenog događaja.

