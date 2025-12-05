Obavijesti

'SRAMOTAN ČIN!'

FOTO U Sloveniji odrezali glavu kipu Tita! Našli su je u gepeku auta koji ima hrvatske tablice
Foto: PU Celje

Općina Velenje odmah je najavila kako će što prije započeti s popravkom kipa, najavljuju da će ga vratiti u 'normalno' stanje...

U slovenskom Velenju u noći s četvrtka na petak 'skinuta' je glava sa spomenika Josipu Brozu Titu, javlja 24ur. "Osuđujemo vandalizam koji je počinjen noću na Titovom trgu u Velenju, gdje je počinitelj oštetio spomenik Titu i skinuo mu glavu. Najoštrije osuđujemo svaki takav čin i naglašavamo da u našem gradu nema mjesta vandalizmu i napadima na kulturnu i povijesnu baštinu", poručuju iz općine...

Počinitelj je ubrzo priveden. Policija je priopćila da je počinitelja privela nakon prijave građanina koji je vidio muškarca kako utovara veliki metalni predmet u svoj automobil. Policajci u ophodnji ubrzo su zaustavili 49-godišnjeg vozača automobila, koji je odgovarao opisu koji je prijavio građanin...

Pacijenti zbunjeni Slovenci uvode stroža pravila za bolovanje: Moraju zapisati svaku minutu puta do liječnika!
Slovenci uvode stroža pravila za bolovanje: Moraju zapisati svaku minutu puta do liječnika!

Iz policijske uprave Celje su priopćili kako je automobil imao dvije različite hrvatske registarske oznake, a za volanom je sjedio 49-godišnjak s područja Velenja, koji je prevozio glavu brončane Titove skulpture u prtljažniku. Što je htio s glavom, nije poznato.

Foto: PU Celje

Općina Velenje odmah je najavila kako će što prije započeti s popravkom kipa, najavljuju da će ga vratiti u 'normalno' stanje. 

- Poštovanje kulturne baštine mora biti jedna od ključnih vrijednosti zajednice u kojoj živimo - poručio je gradonačelnik Peter Dermol koji je potez počinitelja nazvao 'sramotnim činom'...

Foto: PU Celje
SATIRIKON BOMBA IZ VLADE! Hrvatska će klonirati Tuđmana, Pavelića i Tita: 'Šaljemo ih u svemir 2091.'
BOMBA IZ VLADE! Hrvatska će klonirati Tuđmana, Pavelića i Tita: 'Šaljemo ih u svemir 2091.'

Dodajmo kako je ova skulptura rad hrvatskog kipara Antuna Augustinčića. Postavljena je u Velenju 1999. godine na inicijativu lokalne zajednice..

