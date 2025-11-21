Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OČEKUJU OBILAN SNIJEG

FOTO Snijeg i bura stvaraju kaos prema Rijeci, nema pravca za kamione. Ovako izgledaju ceste

Zbog zimskih uvjeta i bure trenutno kroz Gorski kotar prema Rijeci i Istri te obratno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače, javlja HAK u 6 sati
FOTO Snijeg i bura stvaraju kaos prema Rijeci, nema pravca za kamione. Ovako izgledaju ceste
Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju. Povremena usporavanja i zastoji mogući su u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te zbog susnježice i snijega na put ne kreću bez zimske opreme. | Foto: HAK
1/12
Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju. Povremena usporavanja i zastoji mogući su u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te zbog susnježice i snijega na put ne kreću bez zimske opreme. | Foto: HAK
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025