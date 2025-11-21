FOTO Snijeg i bura stvaraju kaos prema Rijeci, nema pravca za kamione. Ovako izgledaju ceste

Zbog zimskih uvjeta i bure trenutno kroz Gorski kotar prema Rijeci i Istri te obratno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače, javlja HAK u 6 sati
Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju. Povremena usporavanja i zastoji mogući su u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te zbog susnježice i snijega na put ne kreću bez zimske opreme.
Foto: HAK
Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na sljedećim cestama.
Gorski kotar:
A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica (vozila pod zabranom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb)
DC3 Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Kupjak-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica
DC32 Prezid-Delnice
DC 42 Stubica (D3)-Ogulinski Hreljin
DC203 Brod na Kupi-Delnice (DC3)
DC305 Parg-Čabar
DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja
DC549 Vrata(A6)-Fužine(ŽC5062)
ŽC5030 Platak-Kamenjak
ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje (DC3)
ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak
ŽC 5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo
ŽC 5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac
ŽC5191 Sopač (DC3)-Mrkopalj-Tuk
ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja
Lika:
DC23 Kapela-Žuta Lokva
DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje
ŽC5203 Dobroselo-Srb
ŽC5217 Donji Lapac-Mazin
Zbog jakog vjetra:
na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle (I. skupina)
na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina)
Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Knin-Sinj (DC1) u mjestu Otišić vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence.
