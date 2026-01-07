Obavijesti

Galerija

Komentari 3
POGLEDAJTE PRIZORE

FOTO Snijeg je zatrpao Zagreb

Iz Grada Zagreba kazali su da su ralice do 6 sati ujutro prošle svih 2.500 kilometara cesta i one su sve prohodne
Zagreb: Snijeg zabijelio grad
Tijekom noći sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu, javili su iz Grada Zagreba. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/46
Tijekom noći sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu, javili su iz Grada Zagreba. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026