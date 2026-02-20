Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OPREZNO U PROMETU

FOTO Snijeg pada u Gorskom kotaru, Lici i na sjeveru. Nema pravca do Rijeke za šlepere

Kao što je i najavljeno, novi snijeg je stigao u petak, a jutros za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto zbog zimskih uvjeta u Gorskom kotaru.
FOTO Snijeg pada u Gorskom kotaru, Lici i na sjeveru. Nema pravca do Rijeke za šlepere
Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto zbog zimskih uvjeta u Gorskom kotaru. | Foto: HAK
1/27
Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto zbog zimskih uvjeta u Gorskom kotaru. | Foto: HAK
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026