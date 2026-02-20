FOTO Snijeg pada u Gorskom kotaru, Lici i na sjeveru. Nema pravca do Rijeke za šlepere

Kao što je i najavljeno, novi snijeg je stigao u petak, a jutros za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto zbog zimskih uvjeta u Gorskom kotaru.
Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto zbog zimskih uvjeta u Gorskom kotaru.
| Foto: HAK
Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto zbog zimskih uvjeta u Gorskom kotaru.
|
Foto: HAK
Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto zbog zimskih uvjeta u Gorskom kotaru.
| Foto: HAK
Za sve skupine vozila otvoreni su:
autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
Jadranska magistrala (DC8)
Krčki most
Paški most
Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku
tunel Sveti Ilija
| Foto: HAK
Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog snijega zimski su uvjeti na cestama u Gorskom kotaru i Lici te na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2, državnu cestu DC1 u Lici između Prijeboja i Gračaca i DC3 kroz Gorski kotar
| Foto: HAK
Zbog vjetra u priobalju i Lici na pojedinim cestama zabrane su za određene skupine vozila (detaljnije u izvješću). Zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku. Mogući su odroni.
| Foto: HAK
U tijeku je zimsko održavanje, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, upozorava HAK.
| Foto: HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK