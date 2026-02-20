FOTO Snijeg pada u Gorskom kotaru, Lici i na sjeveru. Nema pravca do Rijeke za šlepere

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog snijega zimski su uvjeti na cestama u Gorskom kotaru i Lici te na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2, državnu cestu DC1 u Lici između Prijeboja i Gračaca i DC3 kroz Gorski kotar | Foto: HAK