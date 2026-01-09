BIJELA DALMACIJA FOTO Snijeg pao i u Splitu! Bijeli se i autocesta u okolici grada: Pogledajte prizore iz Dalmacije

Snijeg je zadnjih dana 'prekrio' velike dijelove Hrvatske, a u petak ujutro padao je i na rubnim dijelovima Splita. "Zbog najavljenih i trenutnih vremenskih uvjeta, ceste se, kao i prethodnih dana, preventivno posipaju, a gradske službe kontinuirano prate stanje na terenu", poručuju iz grada Splita.