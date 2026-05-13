SNIJEG U MAJU
FOTO 225 dana do Božića. Evo kako Sljeme izgleda danas
SLJEME - Nevrijeme koje je pogodilo Zagreb i velik dio sjeverne Hrvatske donijelo je pravi zimski prizor na Medvednicu. Gust snijeg zabijelio je vrh Sljemena, a počeo se zadržavati i na Sljemenskoj cesti. Nakon naglog prodora hladnog i nestabilnog zraka, kiša je na višim predjelima brzo prešla u snijeg pa su prizori s Medvednice više podsjećali na kraj zime nego na svibanj. Prema podacima DHMZ-a, jutros je izmjereno sedam centimetara.