FOTO Snijeg paralizirao Austriju. Zatvorili aerodrom u Beču. 30.000 domova bez struje

Zimska oluja pogodila je Austriju. Zbog obilnog snijega i jakog vjetra bečka zračna luka privremeno je obustavila promet, dok se na cestama nižu nesreće i zastoji. U Tirolu je lavina zatrpala autobus s putnicima, a 30.000 kućanstava je bez struje.

U općini Bach, nešto prije 5 sati, lavina je zatrpala linijski autobus u kojem se nalazilo jedanaest putnika. Prema navodima policije, srećom nitko nije ozlijeđen, no šok je zasigurno bio velik. "Ni druga vozila nisu zatrpana lavinom", izvijestio je glasnogovornik policije Stefan Eder. Cesta je nakon incidenta zatvorena, piše Krone.at.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Lassing

Zbog snažnog nevremena, bečka zračna luka Schwechat jutros je privremeno obustavila sve operacije. Do 9 sati bilo je planirano oko 117 letova, od kojih je 19 otkazano, a zračna luka ne isključuje mogućnost daljnjih otkazivanja. "Intenzivno se radi na što bržem ponovnom uspostavljanju zračnog prometa. Prema trenutačnim prognozama, snijeg bi trebao prestati padati tijekom prijepodneva", poručio je glasnogovornik zračne luke.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Lassing

Dramatična nesreća dogodila se i na cesti Hochsöldenstraße u Söldenu, gdje se osobni automobil sudario s ralicom i sletio 30 metara niz strm teren, javlja Krone.. U automobilu su se nalazili 52-godišnji vozač iz Münchena i njegova 17-godišnja kći. Nesreća se dogodila kada je 43-godišnji lokalni vozač ralice, čisteći snijeg, vozio lijevom stranom ceste. Unatoč postavljenim znakovima upozorenja, vozač automobila je u zavoju proklizao i bočnom stranom udario u plug ralice.

Nakon sudara, automobil je odbačen na drugu stranu ceste te je nekontrolirano sletio niz padinu. Nesreću je primijetio taksist koji se zaustavio i s putnikom priskočio u pomoć. "Putnik je uspio osloboditi kćer iz vozila i otpratiti je natrag do ceste", priopćila je policija. Otac je ostao zarobljen u smrskanom vozilu, a oslobodili su ga spasioci i vatrogasci. Pretrpio je teške ozljede, dok je kći lakše ozlijeđena. Vozač ralice prošao je bez ozljeda.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Lassing

Teška nesreća dogodila se i u Kössenu, gdje je 22-godišnji vozač zbog snijega proklizao u suprotni trak i frontalno se sudario s vozilom kojim je upravljala 64-godišnja Njemica. Oboje vozača teško su ozlijeđeni i prevezeni u bolnicu.

Problema ima i na drugim prometnicama. Bečka vanjska obilaznica (A21) u potpunosti je zatvorena u oba smjera. Na Južnoj autocesti (A2) kod Semmeringa obavezni su lanci za snijeg, dok na autocesti Pyhrn (A9) popriječeni kamioni blokiraju promet. Iz hitnih službi Donje Austrije poručuju kako ne očekuju smirivanje situacije prije podneva. "Računamo da će se situacija smiriti tek oko podneva", izjavio je Philipp Gutlederer iz Notruf NÖ.