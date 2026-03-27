FOTO SNJEŽNI KOLAPS Korenica: 'Palo 100 cm snijega, neka sela bez struje. Ne zivkajte bezveze!'

Snijeg je zatrpao Liku i Gorski kotar, a zatvoren je i NP Plitvička jezera. 'Obilazak parka trenutačno nije moguć zbog velike količine snijega. O ponovnom otvaranju i mogućnostima obilaska parka pravovremeno ćemo vas obavijestiti putem naših službenih kanala', stoji u objavi parka
'Obzirom da je u vrlo kratkom vremenu palo od 60 do 100 cm snijega, nema naznaka smirivanja oborina i prestanka vjetra, postupati će se po prioritetima i pravilima', javili su iz Komunalca Korenice na Facebook stranici.
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
'Treba osigurati dostupnost prometnica prema sjedištima hitnih službi, osigurati prohodnost cesta hitnim službama za intervencije, odmah postupati po dojavama i pozivima u pomoć, biti na ispomoći službama HEPa za uklanjanje kvarova diljem Općine, održavati lokalne ceste u minimalnoj širini i prohodnosti prema mogućnostima i razinama kategorija', navode.
- Sve službe su na terenu i koordinirano riješavamo hitne situacije i probleme koje se događaju svakih nekoliko minuta, najčešće porpijećena vozila - javljaju iz Komunalca.
- Apeliramo još jednom na sve stanovnike da ne koristite vozila i smanje aktivnosti na minimum naredna 24 sata - dodaju.
- Također, upozoravamo da zimska služba neće ispunjavati privatne potrebe građana niti da će voditi brigu o privatnim prilazima, gostima i potrebi da se kupi svježi kruh. Ovo moramo naglasiti jer do sada smo se susreli s brojnim nerealnim zahtjevima i pozivima - tvrde.
Službe HEP-a trenutno otklanjaju kvar i pokušavaju osposobiti struju za Sertić poljanu, Poljanak i Plitvica Selo. Također ralice čiste ova naselja.
