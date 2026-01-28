FOTO Šok u Minnesoti: Napadač poprskao političarku tekućinom

Muškarac je u utorak navečer napao demokratsku zastupnicu Ilhan Omar (44) tijekom sjednice u gradskoj vijećnici u Minneapolisu, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump nagovijestio da bi mogao "deeskalirati" agresivnu represiju protiv imigracije u Minnesoti koja je potresla zajednicu i u kojoj su poginula dva prosvjednika. Muškarac je poprskao političarku somalskog porijekla nepoznatom tekućinom jakog mirisa iz šprice prije nego što su ga savladali zaštitari, javlja CNN.

- Uhićen je i odveden u pritvor - rekao je Trevor Folke, glasnogovornik policije Minneapolisa.

Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS

Unatoč zamolbama njenih kolega da je pregleda liječnik te da okonča govor, Omar je to odbila i vratila se za govornicu.

- Preživjela sam rat, preživjet ću i ove pokušaje zastrašivanja - rekla je Omar, koja je rođena Somalijka i živjela je u ratom zahvaćenoj zemlji do sredine '90-ih kad je s obitelji emigrirala u SAD.





Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS

Ona je prva Somalijka i jedna od prvih muslimanki u američkom Kongresu, a zbog svojih stavova dulje vrijeme prima prijetnje smrću. Česta je meta verbalnih napada Donalda Trumpa i njegovih pristaša. Trump je u više navrata rekao kako je treba uhititi i deportirati, a zatražio je istragu njenih financija.

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS