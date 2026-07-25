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U KOFERU

FOTO Španjolka pala s 15 kila trave na aerodromu u Zagrebu

Piše Filip Sulimanec,
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FOTO Španjolka pala s 15 kila trave na aerodromu u Zagrebu
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Foto: PU zagrebačka
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Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičene žene Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici podnijeli kaznenu prijavu

Zagrebačka policija objavila je kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjom Španjolkom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
 
Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičena žena protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavila veće količine konoplje tipa droga.

Foto: PU zagrebačka


 
Potom, 21. srpnja 2026. godine u Velikoj Gorici, na prostoru međunarodne Zračne luke tijekom dolaska putnika koji su doputovali zrakoplovom u Republiku Hrvatsku imala ju je skrivenu u putnom koferu s ciljem da tako pripremljenu drogu, vakuumiranu u dvije vrećice preprodaje na nezakonitom tržištu.

Foto: PU zagrebačka


 
Zatim je na traci za prtljagu preuzela putni kofer za koji je znala da je u njemu sakrivena droga. Policijski su službenici u sklopu provođenja kompenzacijskih mjera, što znači kontrolom slijedom nasumičnog odabira, nju izdvojili, a što se pokazalo učinkovitim, jer je zbog početne sumnje zatražen nalog za pretragu.

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Na temelju naloga Županijskog suda u Velikoj Gorici obavljena je dodatna provjera odnosno pretraga pokretne stvari njezina kofera kojom prilikom je pronađeno ukupno dva pakiranja ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 14.920 grama.
 
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičene žene Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku.

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