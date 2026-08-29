OSVIJETLILI NEBO
FOTO Spektakularna predstava dronova na nebu: Odali počast svim brigadama i Vukovaru
Tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru nebo iznad Gospodarske zone osvijetlili su dronovi i priredili spektakularan prizor. Dronovi su tijekom koncerta iscrtavali različite motive i simbole, među kojima su bili Vukovarski vodotoranj, Vukovar te prikazi posvećeni hrvatskim brigadama. Poseban prizor privukao je pažnju tisuća okupljenih posjetitelja, koji su spektakl na nebu pratili tijekom koncerta.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu