'STOP AZBEST'
FOTO Splićani opet protestirali protiv azbest-broda. Nosili i gas maske: 'Njima mito, nama rak'
U Splitu je održan novi prosvjed na kojem se traži odlazak broda "Moby Drea" s azbestom iz Hrvatske. Ministarstvo mora, prometa i veza je prvotno brodu naložilo da do 18. kolovoza napusti Hrvatsku, da bi im u ponedjeljak bio uvažen zahtjev i dan novi rok od 15 dana da napusti Hrvatsku. Na prosvjedu viđen splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, stigao je i sinjski gradonačelnik Miro Bulj, okupilo se više stotina građana... Prosvjednici su nosili razne transparente, a neki i gas-maske... "Njima mito, nama rak", stalo je na jednom transparentu.