FOTO Prepoznajete li mladiće s fotki? Traži ih splitska policija!
Splitska policija traga za dvojicom mlađih muškaraca koje dovodi u vezu s oštećenjem komunalne imovine u centru grada.
Prema informacijama policije, incident se dogodio 7. veljače 2026. godine oko 3.50 sati u Ulici kralja Tomislava i Strossmayerovom parku, gdje su oštećena četiri komunalna koša za smeće. Time je, na štetu trgovačkog društva, počinjeno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari.
Policija je objavila fotografije dvojice mlađih muškaraca za koje se pretpostavlja da imaju saznanja o događaju ili se dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela.
Pozvali su građane koji prepoznaju osobe s fotografija ili imaju korisne informacije da se jave policiji na broj 192 ili informacije dostave e-mailom na adresu splitsko-dalmatinska@policija.hr.
