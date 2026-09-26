Zagreb će od ponedjeljka biti u kolapsu! Ništa od dogovora, propali su hitni pregovori...

"Dogovor ipak nije postignut! Sindikalne aktivnosti se nastavljaju! Danas je održan sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata s upravama Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Unatoč pokušaju, dogovor o zahtjevima nije postignut. Sindikati ostaju pri svojim zahtjevima i nastavljaju s dogovorenim aktivnostima u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Hvala svim članovima i radnicima na iskazanom zajedništvu, podršci i odlučnosti. Zajedno smo jači!", poručuju iz Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske u objavi na društvenim mrežama....

Ako ostatak subote i u nedjelju nekim čudom ne dođe do dogovora štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počinje u ponedjeljak u 3:30 sati. Zagreb bi praktički ostao bez javnog prijevoza, problem bi bio i odvoz otpada... Ne zna se koliko bi štrajk mogao trajati.

Odmah su se oglasili i iz Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a...

- Uprave Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja pozvale su u subotu predstavnike reprezentativnih sindikata u tim tvrtkama na sastanak uoči štrajka najavljenog za 3,30 sati u ponedjeljak, 28.09. Sastanak je sazvan kako bi Uprave ZET-a i Zagrebačkog holdinga još jednom dale priliku socijalnom dijalogu i približavanju stavova sindikata i poslodavca kako ne bi došlo do najavljenog štrajk. Unatoč dobroj vjeri, predstavnici reprezentativnih sindikata ispred Uprava obje tvrtke kao uvjet da do štrajka ne dođe postavili su proširene zahtjeve u odnosu na one iznesene u postupcima mirenja - stoji u priopćenju Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a.

Dalje navode:

Na primjeru Zagrebačkog holdinga, sindikati su u odnosu na zahtjev iznesen u postupku mirenja, zatraži dodatno povećanje osnovice (13% umjesto dosadašnjih 12%). Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a takvu ponudu reprezentativnih sindikata, koja je predstavljena kao uvjet da do štrajka ne dođe, nisu mogle prihvatiti.