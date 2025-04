FOTO Stanare Peščenice uplašila detonacija: 'Netko nam je u 4 ujutro bacio bombu u dvorište'

U subotu u 4 ujutro stanare Peščenice, odmah preko puta tvornice Cedevite probudila je jaka detonacija. Netko je bacio bombu u dvorište obiteljske kuće, a policiju smo zatekli na terenu dok su provodili istragu te ispitivali stanare te kuće.

- U četiri nas je probudio jaki prasak, toliko smo se uplašili, nismo znali što je. Netko nam je bacio bombu u dvorište. Popucali su nam svi prozori i odmah smo zvali policiju. Ne znam tko stoji iza toga - priča nam vlasnica te kuće u Planinskoj koja u njoj, kaže živi sa suprugom. Sinoć su im u posjeti bili i prijatelji koji su, kaže, spavali kod njih.

Foto: 24sata

- Još mi srce lupa, ne znamo tko bi to mogao biti. Prvo smo mislili da nas netko želi opljačkati, a oni su nas htjeli ubiti - priča nam žena, koja sa suprugom stanuje u toj velikoj trokatnici dok nam pokazuje popucane prozore na svim katovima kuće.

'To je toliko grunulo, bili smo izbezumljeni'

Razgovarali smo i s uplašenim susjedima, koje je noćas probudila kako kažu, snažna detonacija.

- To je toliko grunulo, bili smo izbezumljeni. Probudila se i moja supruga i naša mala kćer. Kako živimo preko puta tvornice Cedevite, pomislio sam da se nešto dogodilo u Cedeviti jer oni rade cijelu noć. Druga pomisao mi je bila da je nekome eksplodirala guma od auta, no kad sam jutros u 6 krenuo na posao, vidio sam policijska kola ispred jedne kuće odakle su se nekad znale čuti svađe i galama, do kasno u noć bi puštali muziku, a često im dolaze automobili stranih tablica. No nikad nismo čuli da bi tamo bila pucnjava - priča nam jedan susjed. Ne zna što stoji iza toga.

Foto: 24sata

Druga susjeda kaže kako ju je strašan zvuk prestrašio noćas.

- Mislila sam da nije opet potres, baš je bilo jezivo, no ništa ne znam. Samo sam ujutro vidjela policiju i nisam se htjela petljati, nisam išla do tamo - dodaje nam druga susjeda.