170.000 LJUDI NA ULICAMA FOTO Kaos u Francuskoj: Zapalili turistički ured i htjeli provaliti u policijsku postaju! Lete suzavci

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot optužio je Elona Muska da putem svoje društvene mreže organizira „masovne kampanje internetskog uznemiravanja” europskih čelnika, istodobno upozoravajući na strane pokušaje destabilizacije zemlje uoči predsjedničkih izbora sljedeće godine. Zbog toga su, kazao je, „politički pokreti s autoritarnim ciljevima”, koji „idu na ruku deklariranim neprijateljima demokracije”, sve snažniji u Europi i Sjevernoj Americi. „Oni dodatno produbljuju polarizaciju naših društava”, dodao je. „Njihov je krajnji cilj jasan: preuzeti vlast, a zatim stvoriti uvjete u kojima je nikada neće morati prepustiti drugima.”

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