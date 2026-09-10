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60 LJUDI RANJENO

FOTO STRAŠAN NAPAD RUSIJE Najmanje četvero ubijenih u raketiranju šoping centra

Piše Ivan Hruškovec,
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FOTO STRAŠAN NAPAD RUSIJE Najmanje četvero ubijenih u raketiranju šoping centra
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Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
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Napadi na trgovine i trgovačke centre posljednjih su mjeseci sve češći, a ukrajinske vlasti upozoravaju da se dio njih događa tijekom dana, kada se u takvim objektima nalazi velik broj civila.

Najmanje četvero ljudi je ubijeno a više od 60 ih je ozlijeđeno u ruskom napadu na trgovački centar u Pavlohradu u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, objavile su ukrajinske vlasti u četvrtak. Među ozlijeđenima su i tri tinejdžera, u dobi od 13, 14 i 15 godina. Ozlijeđena su i dvojica djelatnika hitnih službi, piše Kyiv Independent.

- Rusi su prije otprilike sat vremena napali trgovački centar u središtu Pavlohrada. Napad se dogodio usred dana, kada je na ulicama bilo mnogo ljudi - rekao je ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ivan Vihivski.

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Aftermath of a Russian drone attack in Pavlohrad
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da svijet vidi što Rusija radi te najavio dodatnu potporu Ukrajini, uključujući jačanje protuzračne obrane.

Još nije potvrđeno kojim je oružjem izveden napad. Snimke na društvenim mrežama upućuju na to da je najmanje jedan dron pogodio područje nakon početne eksplozije.

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Pavlohrad se nalazi oko 75 kilometara od bojišnice. Grad je ranije bio relativno sigurno mjesto za ljude koji su bježali od rata iz istočnih dijelova Ukrajine, no posljednjih mjeseci sve je češće na meti ruskih napada.

Aftermath of a Russian drone attack in Pavlohrad
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Prva ruska vođena bomba, poznata kao KAB, pogodila je Pavlohrad 20. srpnja. Riječ je o bombama kraćeg dometa od projektila, koje se mogu lansirati iz zrakoplova s područja pod ruskom kontrolom. Ovisno o modelu, mogu nositi bojnu glavu tešku i do 1500 kilograma.

Istoga dana ruske snage ponovno su napale trgovačko-zabavni centar u Sumiju. To se dogodilo manje od 24 sata nakon napada na isti objekt u kojem su poginule dvije osobe, a 23 su ozlijeđene, među njima i troje djece.

Napadi na trgovine i trgovačke centre posljednjih su mjeseci sve češći, a ukrajinske vlasti upozoravaju da se dio njih događa tijekom dana, kada se u takvim objektima nalazi velik broj civila.

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