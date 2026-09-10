Zelenski najavio 'važan' paket protuzračne obrane iz Kanade

Kanada će Ukrajini poslati "veoma važan paket protuzračne obrane" i dati podršku njenoj energetskoj industriji, rekao je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči sastanka s premijerom Markom Carneyjem.

Kanada, jedna od zemalja koje se najglasnije zalažu za Ukrajinu, dosad je izdvojila više od 25,5 milijardi kanadskih dolara (16 milijardi eura) ukupne pomoći otkako je počela ruska invazija u veljači 2022., od čega se 8,5 milijardi kanadskih dolara (5,3 milijardi eura) odnosi na vojnu pomoć.

Kijevu kritično nedostaju SAD-ovi presretači Patriot koji su u stanju zaustaviti ruske balističke rakete, dok Moskva pojačava svoje napade.

"Radi se o vrlo važnom paketu protuzračne obrane. Ovo je ključno", rekao je Zelenski novinarima. Nije podijelio detalje o paketu, kao ni precizirao kako će to Kanada podržati ukrajinsku energetsku industriju.

U Kanadi živi od 1,3 do 1,4 milijuna ljudi ukrajinskog podrijetla, što je jedna od najvećih ukrajinskih dijaspora na svijetu.

U svojem obraćanju novinarima, Carney je obećao da će Kanada ponuditi Kijevu dodatnu pomoć radi obrane od ruskih napada, ali i podržati napore te bivše sovjetske republike za pridruživanje NATO-u i Europskoj uniji.

"Ukrajinci pomažu u izgradnji ove pokrajine, ove zemlje", rekao je misleći na Albertu. "Kanada će pomoći u obnovi Ukrajine kada dođe mir", dodao je premijer.

Po dolasku u Kanadu, Zelenski je rekao da će podrška ukrajinskoj zračnoj obrani i pripremama za zimu biti glavni fokus njegova posjeta.