PREKO 90 VATROGASACA FOTO Strašan požar kod Omiša. U pomoć dolaze vatrogasci iz Dubrovnika, Zadra i Šibenika

Zbog velike vatre i bure koja dodatno pogoršava situaciju, u pomoć dolazi preko 90 vatrogasaca iz Dubrovnika, Zadra i Šibenika. Zbog požara je za sav promet zatvorena Jadranska magistrala između Stanića iz smjera Splita i Medića iz smjera Makarske. Policija je pozvala vozače da ne kreću prema tom području i da se pridržavaju uputa službenika na terenu.

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu