FOTO Strašan požar kod Omiša. U pomoć dolaze vatrogasci iz Dubrovnika, Zadra i Šibenika
Zbog velike vatre i bure koja dodatno pogoršava situaciju, u pomoć dolazi preko 90 vatrogasaca iz Dubrovnika, Zadra i Šibenika. Zbog požara je za sav promet zatvorena Jadranska magistrala između Stanića iz smjera Splita i Medića iz smjera Makarske. Policija je pozvala vozače da ne kreću prema tom području i da se pridržavaju uputa službenika na terenu.
Veliki požar koji je buknuo u mjestu Lokva Rogoznica kod Omiša trenutačno je izvan kontrole, a vatra se opasno približila kućama, zbog čega je započela evakuacija stanovništva. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi obranile objekte. | Foto: čitatelj/24sata