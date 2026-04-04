FOTO STRAVA NA A3 Autom se zabio u kamion koji je stajao u koloni. Poginuo muškarac (65)

Muškarac (65), državljanin Bosne i Hercegovini, poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u subotu, oko 10.50 sati na autocesti A3 nedaleko odmorišta Spačvanska šuma, izvijestili su iz PU vukovarsko-srijemske. Uslijed neprilagođene brzine u osobnom automobilu riječkih registarskih oznaka udario je u stražnji dio priključnog vozila, koje je bilo pridodano teretnom vozilu.

Teretno vozilo bilo je privremeno zaustavljeno zbog formirane kolone na graničnom prijelazu.

U osobnom automobilu se nalazila i putnica 59-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, kojoj su u OŽB Vinkovci utvrđene teške tjelesne ozljede. Po nalogu zamjenice ŽDO-a nad tijelom poginulog će biti obavljena obdukcija.

O prometnoj nesreći policija će nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti posebno izvješće.

