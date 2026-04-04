Obavijesti

News

Komentari 13
DETALJI NESREĆE

FOTO STRAVA NA A3 Autom se zabio u kamion koji je stajao u koloni. Poginuo muškarac (65)

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: PU vukovarsko-srijemska

Uslijed neprilagođene brzine u osobnom automobilu riječkih registarskih oznaka udario je u stražnji dio priključnog vozila, koje je bilo pridodano teretnom vozilu

Muškarac (65), državljanin Bosne i Hercegovini, poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u subotu, oko 10.50 sati na autocesti A3 nedaleko odmorišta Spačvanska šuma, izvijestili su iz PU vukovarsko-srijemske. Uslijed neprilagođene brzine u osobnom automobilu riječkih registarskih oznaka udario je u stražnji dio priključnog vozila, koje je bilo pridodano teretnom vozilu.

Teretno vozilo bilo je privremeno zaustavljeno zbog formirane kolone na graničnom prijelazu.

U TIJEKU OČEVID Teška nesreća na A3: Jedna osoba poginula, druga hitno prevezena u Opću bolnicu
U osobnom automobilu se nalazila i putnica 59-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, kojoj su u OŽB Vinkovci utvrđene teške tjelesne ozljede. Po nalogu zamjenice ŽDO-a nad tijelom poginulog će biti obavljena obdukcija.

O prometnoj nesreći policija će nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti posebno izvješće.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026