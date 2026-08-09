Obavijesti

News

Komentari 4
PREBACILI IH U RIJEČKI KBC

FOTO Stravične scene s Krka: Gliserom udarili u obalu, dvoje ljudi ozlijeđeno u nesreći

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Stravične scene s Krka: Gliserom udarili u obalu, dvoje ljudi ozlijeđeno u nesreći
7
Foto: MMPI
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dojava o nesreći zaprimljena je u MRCC-u Rijeka u subotu, 8. kolovoza, u 23.51 sati. Radilo se o brzoj brodici na kojoj su se nalazile dvije osobe, obje hrvatski državljan

Dvoje ljudi je ozlijeđeno u subotu navečer nakon što su gliserom udarili u obalu kod Krka. Pomorska nesreća dogodila se na jugozapadnoj strani otoka, između plaža Sveta Fuska i Torkul, a ozlijeđene su prevezli u riječki KBC, izhvijestili su iz Ministarstva mora. 

Dojava o nesreći zaprimljena je u MRCC-u Rijeka u subotu, 8. kolovoza, u 23.51 sati. Radilo se o brzoj brodici na kojoj su se nalazile dvije osobe, obje hrvatski državljani. Dojavu je Središnjica zaprimila preko domaće tvrtke specijalizirane za pružanje komercijalne pomoći plovilima i posadama na moru. Budući da su se njihovi djelatnici u tom trenutku nalazili najbliže mjestu nesreće, iz MRCC-a Rijeka naloženo im je da ukrcaju zdravstvene djelatnike i prevezu ih do unesrećenih.

Foto: MMPI

Na mjesto nesreće kopnenim putem stigli su i policijski službenici.

Dvoje ozlijeđenih u međuvremenu je evakuirano s brodice, a u 00.08 sati preuzeli su ih djelatnici Hitne medicinske pomoći Krk. Nakon pružene pomoći prevezeni su na daljnje liječenje u KBC Rijeka.

Službenici Lučke kapetanije Rijeka zajedno s policijom obavili su preliminarni očevid. Utvrđeno je da je riječ o gliseru hrvatske zastave, dugom 9,26 metara, koji je u udaru oštećen u pramčanom dijelu. Brodica nije primala more.

Foto: MMPI

Vlasnik brodice, hrvatski državljanin, nije se nalazio na plovilu u trenutku nesreće. Gliser će biti uklonjen o njegovu trošku i dotegljen na predviđenu lokaciju.

Na mjestu nesreće nije uočeno onečišćenje mora ni morskog okoliša.

Daljnji očevid i istragu o okolnostima nesreće provode Lučka kapetanija Rijeka i Policijska uprava primorsko-goranska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Žena koju sumnjiče za teško ubojstvo ide u istražni zatvor. Prijeti joj 40 godina!
PIJANA IZBOLA PARTNERA

VIDEO Žena koju sumnjiče za teško ubojstvo ide u istražni zatvor. Prijeti joj 40 godina!

Policija je objavila kako su utvrdili da je žena (36) nožem ubola partnera (71) koji je na mjestu preminuo. Imala je 2,03 promila. U nedjelju su je ispitali i poslali u istražni zatvor
Svi biznisi Slavena Bilića: Evo koliko zarađuje s nekretninama
TRENER I PODUZETNIK

Svi biznisi Slavena Bilića: Evo koliko zarađuje s nekretninama

Od 2021. suvlasnik je tvrtke F&amp;D RE Makarska, sa Sanjinom Ugarkovićem, Dariom Bošnjakom i Dobrislavom Hrkaćem. Tvrtka je registrirana za poslovanje nekretninama, a od osnutka nema zaposlenih
Širi se snimka na kojoj policajac s broda baca psa u more! Evo što kažu: 'Samo smo ga pustili'
DRAMA NA PAŠMANU

Širi se snimka na kojoj policajac s broda baca psa u more! Evo što kažu: 'Samo smo ga pustili'

Policajci su postupali zbog jedrilice koja je ometala kupače. Na njoj su zatekli psa i muškarca za kojim se od ranije trage. Muškarac je pružao otpor te su ga uhitili, a psa je preuzeo komunalni redar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026