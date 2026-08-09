FOTO Stravične scene s Krka: Gliserom udarili u obalu, dvoje ljudi ozlijeđeno u nesreći

Dvoje ljudi je ozlijeđeno u subotu navečer nakon što su gliserom udarili u obalu kod Krka. Pomorska nesreća dogodila se na jugozapadnoj strani otoka, između plaža Sveta Fuska i Torkul, a ozlijeđene su prevezli u riječki KBC, izhvijestili su iz Ministarstva mora.

Dojava o nesreći zaprimljena je u MRCC-u Rijeka u subotu, 8. kolovoza, u 23.51 sati. Radilo se o brzoj brodici na kojoj su se nalazile dvije osobe, obje hrvatski državljani. Dojavu je Središnjica zaprimila preko domaće tvrtke specijalizirane za pružanje komercijalne pomoći plovilima i posadama na moru. Budući da su se njihovi djelatnici u tom trenutku nalazili najbliže mjestu nesreće, iz MRCC-a Rijeka naloženo im je da ukrcaju zdravstvene djelatnike i prevezu ih do unesrećenih.

Foto: MMPI

Na mjesto nesreće kopnenim putem stigli su i policijski službenici.

Dvoje ozlijeđenih u međuvremenu je evakuirano s brodice, a u 00.08 sati preuzeli su ih djelatnici Hitne medicinske pomoći Krk. Nakon pružene pomoći prevezeni su na daljnje liječenje u KBC Rijeka.

Službenici Lučke kapetanije Rijeka zajedno s policijom obavili su preliminarni očevid. Utvrđeno je da je riječ o gliseru hrvatske zastave, dugom 9,26 metara, koji je u udaru oštećen u pramčanom dijelu. Brodica nije primala more.

Foto: MMPI

Vlasnik brodice, hrvatski državljanin, nije se nalazio na plovilu u trenutku nesreće. Gliser će biti uklonjen o njegovu trošku i dotegljen na predviđenu lokaciju.

Na mjestu nesreće nije uočeno onečišćenje mora ni morskog okoliša.

Daljnji očevid i istragu o okolnostima nesreće provode Lučka kapetanija Rijeka i Policijska uprava primorsko-goranska.