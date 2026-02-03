FOTO Sudar auta i tramvaja u Zagrebu: 'Prepriječio mu je put'

Auto je prepriječio put tramvaju, a onda je došlo do sudara. Nadamo se da sad neće biti velikih tramvajskih zastoja, priča nam čitatelj koji se našao na mjestu nesreće.

Foto: Čitatelj 24sata

Sudar auta i tramvaja dogodio se u Maksimirskoj ulici u Zagrebu u utorak oko 9.50 sati.

Ozlijeđenih osoba nema, a nastala je samo materijalna šteta, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Foto: Čitatelj 24sata