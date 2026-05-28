Osim policije na terenu je i ekipa Hitne koja je pružila pomoć unesrećenima
OČEVID TRAJE
FOTO Sudar dva auta u Splitu
Čitanje članka: < 1 min
Kako javlja dalmacijanews.hr večeras malo iza 20 sati u Splitu je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva automobila. Do same nesreće došlo je u Vukovarskoj ulici, u blizini jedne trgovine. Na mjestu događaja su osim policije i ekipe Hitne koje su pružile pomoć unesrećenima.
Nije poznato koliko je ozlijeđenih. Promet u tom dijelu grada odvija se otežano, a u tijeku je i policijski očevid.
