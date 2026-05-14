Policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u četvrtak u 9.25 sati
KRUŽNI TOK U IZGRADNJI
FOTO Sudar kamiona i auta u Zagorju: Dvoje ljudi u bolnici
Automobil i kamion sudarili su u zagorskom mjestu Zabok Gubaševo. Prema prvim informacijama koje smo dobili od PU krapinsko-zagorske, dvoje ljudi je zatražilo liječničku pomoć te su prevezeni u bolnicu.
- Dojavu smo zaprimili u četvrtak u 9.25 sati. Sudarili su se kod kružnog toka koji je u izgradnji - rekli su nam iz policije.
