Uspon i pad plaže za orgije u Istri: 'Jeste li za jedan Triglav?'
Plaža Punta križ opet izaziva zgražanje jer očito ima neku misterioznu privlačnost za one koji uživaju u ekshibicionističkom seksu. Naši su reporteri svojedobno bili na njoj i istražili zašto zabrane ne uspijevaju spriječiti swingere da tamo dolaze
Već desetljećima se vlasti, sudovi, ali i obični građani bore protiv najpoznatije hrvatske plaže za seks! Punta križ jedna je od najslavnijih rovinjskih lokacija uz more, ali ne po sjajnim hotelima ili najuređenijim plažama, već po desecima, a nekad i stotinama onih koji na toj poziciji traže najstrasnija uzbuđenja- grupni seks!