FOTO Sudar motora i auta u Zagrebu: Jedna osoba u bolnici

Jedna je osoba ozlijeđena u sudaru automobila i motora na križanju Horvatove i Avenije Većeslava Holjevca u Zagrebu u ponedjeljak oko 17.10 sati. Ozlijeđenu osobu prevezli su u KBC Zagreb, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

Foto: Čitatelj 24sata

- Sudarili su se auto i motor, strašno je to križanje! Često su takve nesreće tamo, bila je i Hitna - kaže nam čitatelj.

Iz policije dodaju da je očevid u tijeku, a po dovršetku će biti poznato više informacija.