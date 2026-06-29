Sudarili su se auto i motor, strašno je to križanje! Često su takve nesreće tamo, bila je i Hitna - kaže nam čitatelj
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FOTO Sudar motora i auta u Zagrebu: Jedna osoba u bolnici
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Jedna je osoba ozlijeđena u sudaru automobila i motora na križanju Horvatove i Avenije Većeslava Holjevca u Zagrebu u ponedjeljak oko 17.10 sati. Ozlijeđenu osobu prevezli su u KBC Zagreb, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.
- Sudarili su se auto i motor, strašno je to križanje! Često su takve nesreće tamo, bila je i Hitna - kaže nam čitatelj.
Iz policije dodaju da je očevid u tijeku, a po dovršetku će biti poznato više informacija.
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