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OČEVID U TIJEKU

FOTO Sudar motora i auta u Zagrebu: Jedna osoba u bolnici

Piše Iva Tomas,
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FOTO Sudar motora i auta u Zagrebu: Jedna osoba u bolnici
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Foto: Čitatelj 24sata

Sudarili su se auto i motor, strašno je to križanje! Često su takve nesreće tamo, bila je i Hitna - kaže nam čitatelj

Jedna je osoba ozlijeđena u sudaru automobila i motora na križanju Horvatove i Avenije Većeslava Holjevca u Zagrebu u ponedjeljak oko 17.10 sati. Ozlijeđenu osobu prevezli su u KBC Zagreb, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

Foto: Čitatelj 24sata
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- Sudarili su se auto i motor, strašno je to križanje! Često su takve nesreće tamo, bila je i Hitna - kaže nam čitatelj.

Iz policije dodaju da je očevid u tijeku, a po dovršetku će biti poznato više informacija.

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