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NESREĆA NA A3

FOTO Kamion se prevrnuo na A3 kod Rugvice, prekinut promet u oba smjera: 'Zablokirao je sve'

Piše Iva Tomas,
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FOTO Kamion se prevrnuo na A3 kod Rugvice, prekinut promet u oba smjera: 'Zablokirao je sve'
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Foto: Čitatelj 24sata

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Buzin, na 20+400 km u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine - upozorava HAK

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 kod Rugvice promet je prekinut u oba smjera. Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, u nesreći su sudjelovali kamion i kombi, a informacije o ozlijeđenima i šteti još nisu poznate.

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Foto: Čitatelj 24sata

- Kamion se prevrnuo na A3, prema Slavonskom Brodu vozimo jako sporo, otežan je promet za sada. Kamion se prevrnuo preko cijele jedne strane - kaže nam čitatelj.

Kako navode iz HAK-a, vozi se jednom trakom uz ograničenje brzine u smjeru Lipovca.

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- Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Rugvica i Ivanić Grad u oba smjera. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Buzin, na 20+400 km u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine - upozorava HAK.

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