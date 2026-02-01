U policiji su dojavu zaprimili u 21:32, a više informacija bit će dostupno nakon završetka očevida
FOTO Sudar na Poljičkoj cesti u Splitu, motociklist je u bolnici
U Splitu je u nedjelju u večernjim satima došlo do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđen jedan vozač motocikla. Nesreća se dogodila na križanju Poljičke ceste i Ulice Zbora narodne garde.
Fotografije nesreće poslao nam je naš čitatelj, a iz PU splitsko-dalmatinske javili su nam kako su dojavu zaprimili u 21:32 sati te kako je vozač motocikla prevezen u bolnicu na pružanje liječničke pomoći.
Očevid će se obaviti, a više informacija bit će dostupno nakon njegova završetka
