Zbog prometne nesreće zaustavljen je promet tramvaja i usporen promet vozila, a na lokaciji su policija i hitna pomoć, kaže nam čitateljica
OČEVID U TIJEKU
FOTO Sudar tri auta u Dubravi, dvoje ljudi prevezli u bolnicu
Čitanje članka: < 1 min
Dvije su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se danas dogodila u Dankovečkoj ulici u zagrebačkoj Dubravi. Kako nam javlja naša čitateljica, nadležne službe odmah su izašle na teren.
- Zbog prometne nesreće zaustavljen je promet tramvaja i usporen promet vozila, a na lokaciji su policija i hitna pomoć - govori nam čitateljica.
Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili u 14 sati i 20 minuta. U nesreći su sudjelovala tri osobna vozila, dvije ozlijeđene osobe prevezene su u KB Dubrava, a očevid je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku