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FOTO Sudar tri auta u Dubravi, dvoje ljudi prevezli u bolnicu

Piše Julia Očić,
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FOTO Sudar tri auta u Dubravi, dvoje ljudi prevezli u bolnicu
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Foto: Čitatelj 24sata

Zbog prometne nesreće zaustavljen je promet tramvaja i usporen promet vozila, a na lokaciji su policija i hitna pomoć, kaže nam čitateljica

Dvije su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se danas dogodila u Dankovečkoj ulici u zagrebačkoj Dubravi. Kako nam javlja naša čitateljica, nadležne službe odmah su izašle na teren.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zbog prometne nesreće zaustavljen je promet tramvaja i usporen promet vozila, a na lokaciji su policija i hitna pomoć - govori nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili u 14 sati i 20 minuta. U nesreći su sudjelovala tri osobna vozila, dvije ozlijeđene osobe prevezene su u KB Dubrava, a očevid je u tijeku.

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